Le système judiciaire impose une probation à un ancien militaire.

Un ancien soldat a fait face à des conséquences légales pour s'être retranché dans sa résidence avec une variété d'armes et d'explosifs en janvier. Le tribunal du district de Villingen-Schwenningen a condamné le sexagénaire pour obstruction de la justice dans une situation grave et menace à la tranquillité publique.

En guise de peine, le tribunal a ordonné une probation d'une année, une amende de 10 000 euros à verser à l'État, 100 heures de service communautaire et une thérapie psychiatrique obligatoire. La période de probation a été fixée à trois ans, nécessitant que l'auteur présumé respecte la loi pendant cette période. Le défendeur avait précédemment reconnu ses actes.

Le procureur a décrit le tireur sportif comme s'étant retranché dans sa maison à Unterkirnach, dans la Forêt-Noire, après avoir reçu un avis d'expulsion. Il aurait menacé de détruire la propriété, qui ne lui appartenait plus, et aurait envisagé de se suicider. En conséquence, les voisins ont été évacués de la zone et des forces spéciales lourdement armées ont été déployées.

Découverte par la police d'armes et de munitions

Selon un officier de police témoin, la maison contenait "nombreuses" armes, explosifs et munitions en quantité. Des détonateurs à allumage au gaz étaient fixés au sol et aux cadres de portes pour être actionnés par des individus non autorisés. Le face-à-face a pris fin après plus de dix heures, avec le défendeur se rendant sans résistance. During the trials, he expressed regret for his actions, acknowledging his desperate state and acknowledging his error.

Le procureur a requis une peine avec sursis d'un an et une thérapie comme condition. La défense a convenu de cette proposition, l'acte d'accusation ayant abandonné quelques charges initiales en raison de l'absence des scénarios les plus graves et de la reddition du défendeur. Cependant, le tribunal a aggravé la sentence avec des conditions supplémentaires en tenant compte de l'ampleur des mesures de réponse. Le verdict est toujours en suspens.

