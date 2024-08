- Le système judiciaire de la Rhénanie-Normande fonctionne uniquement avec des restrictions dues à une panne de courant

Problème au centre informatique perturbe le fonctionnement du système judiciaire en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Une panne de courant à Münster pendant la nuit cause des problèmes pour le système judiciaire en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Un porte-parole du Tribunal régional supérieur de Cologne, auquel appartient le prestataire de services informatiques central du système judiciaire, l'a confirmé. En conséquence, le centre informatique central du système judiciaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, situé à Münster, a été mis hors service. Les experts vérifient maintenant s'il y a des dommages techniques aux serveurs. "Le problème, c'est que les serveurs ont été mis hors service et qu'ils ne peuvent pas être rallumés sans être vérifiés au préalable." L'objectif est de remettre les systèmes en marche le plus rapidement possible.

"Grave perturbation" au tribunal

La panne a entraîné des restrictions dans la communication électronique, y compris dans les tribunaux. Le Tribunal administratif supérieur de Münster a déclaré sur son site Web qu'il n'était actuellement pas joignable via la fameuse boîte aux lettres électronique du tribunal et de l'administration (EGVP). Les demandes, procès et documents juridiques ne peuvent pas être déposés de cette manière. Il y a une "grave perturbation".

Cependant, il n'y a pas de panne totale, a expliqué le porte-parole du Tribunal régional supérieur de Cologne. "Par exemple, les audiences de tribunal fonctionnent", a-t-il déclaré. Les dossiers électroniques sont sécurisés localement pour les sessions et sont donc accessibles. Les systèmes de vidéoconférence fonctionnent également.

Malgré les efforts pour rétablir rapidement les serveurs, la situation actuelle au centre informatique entraîne un niveau élevé de "défaillance" dans la communication électronique au sein du système judiciaire. Le Tribunal administratif supérieur de Münster a malheureusement connu une telle "défaillance" dans leur boîte aux lettres électronique du tribunal et de l'administration, ce qui affecte le dépôt des demandes, procès et documents juridiques.

