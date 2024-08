- Le système judiciaire de la Basse-Saxe vise à assurer la transparence.

Alors, que se passe-t-il dans les tribunaux locaux et sociaux, et que se passe-t-il derrière les murs des prisons ? La semaine de la justice qui approche, débutant ce dimanche, vise à éclairer le système judiciaire en Basse-Saxe. Plus de 50 établissements organisent des procès simulés et diverses autres activités, permettant au public de voter pour leur issue préférée. Selon la ministre de la Justice de Basse-Saxe, Kathrin Wahlmann (SPD), de l'agence de presse allemande, l'objectif est de donner aux citoyens une perspective intime et fraîche sur le système judiciaire. Wahlmann est fermement convaincue que de tels événements peuvent renforcer notre État de droit à long terme.

Organisée pour la première fois en commémoration du 75e anniversaire de la Loi fondamentale, la "Semaine de la justice" est d'une importance particulière pour Wahlmann, qui a déclaré : "La justice, en tant que troisième pilier clé du pouvoir de l'État, joue un rôle pivot dans notre État de droit démocratique." En tant que ministre de la Justice, elle est motivée à rendre ce travail dédié plus public que jamais.

Les activités prévues comprennent des débats, des projections de films, des expositions et des séances de lecture. Le vendredi, il y aura un match de football à la Justizvollzugsanstalt Vechta, où l'équipe de la prison affrontera une équipe traditionnelle de VfL Osnabrück. La ministre Wahlmann prévoit d'être présente et de participer à d'autres événements de la "Semaine de la justice".

Fêtes de la "Semaine de la justice"

La commission chargée de superviser les événements de la "Semaine de la justice" a été essentielle pour coordonner les nombreuses activités, assurant ainsi une commémoration réussie du 75e anniversaire de la Loi fondamentale. During the festivities, Minister Wahlmann will emphasize the judiciary's crucial role as the third pillar of state power, emphasizing its significance in upholding our democratic rule of law.

