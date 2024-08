- Le système ferroviaire progresse avec la révision prévue des voies comme prévu.

Améliorations sur la ligne Frankfurt-Mannheim progressent comme prévu par Deutsche Bahn (DB), un mois après le début du projet. Environ 800 travailleurs et sous-traitants de différentes entreprises de construction s'affairent sur le tronçon Riedbahn depuis le 15 juillet, selon l'annonce de DB. À ce jour, environ 37 kilomètres de voies et 55 aiguillages ont été remplacés, avec plus de 90 machines de construction en activité les jours les plus chargés.

L'équipe de Riedbahn s'emploie à terminer les travaux dans les temps pour décembre, selon Berthold Huber, membre du conseil d'administration d'Infrastructure DB. La ligne rénovée devrait reprendre le service mi-décembre. Ce tronçon très fréquenté a souvent connu des perturbations, ce qui en fait le candidat idéal pour ce projet de rénovation de cinq mois en tant que projet pilote. Plusieurs autres sections allemandes sont prévues pour des rénovations à court terme.

Les transports alternatifs se déroulent sans heurts, selon DB. Une flotte de 150 bus assure la desserte régionale pendant la période de rénovation de cinq mois. Le retour des passagers après environ 30 000 trajets de substitution est très positif, selon Evelyn Palla, membre du conseil d'administration de DB Regionalverkehr. Le service de bus de substitution fonctionne sans accroc et a été bien accueilli lors des premières semaines.

Pendant la rénovation de cinq mois, le trafic longue distance et marchandises est détourné via des voies adjacentes. Ce détournement se déroule également sans problème, selon DB. Les perturbations ne sont pas limitées à Hesse et à Bade-Wurtemberg, mais s'étendent également à la Rhénanie-Palatinat, impliquant un total de trois États fédéraux.

Une fois achevée, la ligne Frankfurt-Mannheim rénovée devrait considérablement améliorer les services pour les passagers voyageant entre le hub financier de l'Allemagne, Francfort, et la grande ville de Mannheim. Despite the ongoing upgrades, Deutsche Bahn (DB) assure qu'ils surveillent de près les options de transport alternatives, garantissant des voyages fluides pour leurs clients.

