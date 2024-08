- Le système de garde d'enfants est le type de garde d'enfants le plus courant en Allemagne.

En Mecklenburg-Vorpommern, près des deux tiers des jeunes enfants sont pris en charge dans une garderie ou par des mères auxiliaires. Avec 59,2 pour cent, le Nord-Est a le plus haut taux de prise en charge pour les enfants de moins de trois ans par rapport aux autres États fédéraux, selon les données de l'Office statistique de Schwerin. À Brême ou en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le taux est d'environ 31 pour cent chacun, et dans le Schleswig-Holstein voisin, il est d'environ 38 pour cent. Les calculs sont basés sur une photo du 1er mars 2023, où le nombre d'enfants pris en charge a été compté, et non les places disponibles.

La possibilité de la garderie est considérée comme un prérequis fondamental pour que les parents puissent retourner au travail après la naissance de leurs enfants. Cependant, de nombreux parents trouvent difficile de trouver une place pour leurs enfants, comme le montre le récent rapport sur la situation des familles du Ministère fédéral de la Famille. Au 1er mars 2023, plus de 856 000 enfants de moins de trois ans étaient pris en charge - sur près de 2,4 millions d'enfants de cet âge en Allemagne.

L'offre de garderie est meilleure dans l'Est

Depuis 1996, les parents en Allemagne ont un droit légal à une place de garderie pour les enfants âgés de trois ans et plus jusqu'à ce qu'ils commencent l'école. Ce droit légal s'applique également aux enfants à partir de la première année de vie depuis 2013 - mais ne correspond souvent pas à l'offre réelle. Traditionnellement, l'offre de garderie dans les États fédéraux de l'Est est meilleure que dans l'Ouest. Selon les statistiques, le taux de prise en charge dans l'Allemagne de l'Est est en moyenne de 55,7 pour cent, et dans l'Allemagne de l'Ouest, il est de 34,6 pour cent.

Cependant, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est souvent critiquée car il y a relativement beaucoup d'enfants par enseignant en garderie - six, comparé aux trois recommandés par les chercheurs en éducation et les experts en garderie, ce qui entraînerait également des coûts considerably plus élevés.

En raison du besoin de rattrapage élevé, le nombre de places a augmenté plus rapidement dans l'ancienne territoire fédéral que dans l'Est, mais Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a également connu une augmentation du taux de prise en charge de 54,8 pour cent en 2013 à 59,2 pour cent. Cependant, en 2012, environ 2 000 enfants de moins sont nés dans le Nord-Est qu'il y a dix ans, ce qui a entraîné une diminution de la demande.

Environ 62 000 filles et garçons jusqu'à six ans sont pris en charge dans des installations de garderie ou par des mères auxiliaires en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Le taux de prise en charge pour les enfants de trois à six ans est d'environ 95 pour cent. Selon le Ministère de l'Éducation, l'État fournit environ 500 millions d'euros pour la garderie chaque année. Une partie importante du montant total - environ 75 millions d'euros - est utilisée pour financer les frais de garderie Previously payés par les parents. Depuis 2020, la fréquentation de la garderie en MV est gratuite. Il est prévu d'améliorer progressivement le ratio d'encadrement dans les garderies et les crèches.

