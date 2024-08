Le syndicat prend des mesures contre Trump et Musk.

Donald Trump et Elon Musk critiquent les travailleurs qui font tourner l'économie : les travailleurs. Un syndicat n'est pas d'accord et dépose une plainte. L'affaire est maintenant entre les mains d'une agence fédérale aux États-Unis.

Le Syndicat des travailleurs de l'automobile (UAW) prend des mesures contre les remarques du milliardaire de la tech Elon Musk et de l'ancien président américain Donald Trump concernant les travailleurs en grève. Le syndicat a déposé une plainte auprès de la Commission nationale des relations du travail (NLRB) pour allégations de pratiques déloyales du travail contre le PDG de Tesla et le candidat républicain à la présidentielle.

Musk et Trump ont discuté des licenciements de travailleurs en grève lors de leur conversation très médiatisée sur X. Dans les documents soumis à la NLRB, le syndicat accuse les deux hommes d'interférer avec les travailleurs qui exercent leur droit de rejoindre un syndicat. La NLRB a annoncé qu'elle examinerait les allégations.

Trump loue Musk

Trump a loué Musk pour avoir licencié des travailleurs en grève. Le UAW a soutenu que cela pourrait intimider les employés de l'équipe de campagne de Trump ou de Tesla qui souhaitent rejoindre un syndicat. Trump a dit à Musk : "Je vous regarde faire. Vous entrez et vous dites : 'Voulez-vous arrêter?' Je ne nommerai pas la société, mais ils sont en grève, et vous dites : 'C'est bon. Vous êtes tous renvoyés.'" Musk a approuvé et ri pendant que Trump parlait.

Le président du UAW, Shawn Fain, qui soutient la candidature à la présidence de Kamala Harris, rivale de Trump, a déclaré que Trump était anti-travailleurs. "À la fois Trump et Musk veulent que la classe ouvrière se taise et ils rient ouvertement à ce sujet", a déclaré Fain.

Brian Hughes, conseiller principal de la campagne de Trump, a rejeté les allégations en les qualifiant de non sérieuses et de "coup politique honteux" visant à miner le solide soutien de Trump auprès des travailleurs américains.

La plainte du UAW contre Musk et Trump est traitée par la Commission nationale des relations du travail, une agence fédérale située aux États-Unis. Malgré les critiques du UAW, Trump continue de défendre son soutien aux actions de Musk, exprimant son approbation depuis les États-Unis.

