Le syndicat des pilotes menace de grève à la filiale de Lufthansa Discover

Le syndicat des pilotes, Vereinigung Cockpit (VC), a menacé de nouvelles grèves chez la filiale de Lufthansa, Discover. Un vote sera d'abord organisé sur les revendications salariales et les accords collectifs, a annoncé le VC à Francfort.

Discover, une petite compagnie aérienne de vacances avec 24 Airbus et environ 420 pilotes, opère exclusivement depuis Francfort et Munich, visant à concurrencer Condor dans le tourisme. Le VC souhaite imposer un premier accord collectif chez la compagnie aérienne fondée en été 2021. La situation est similaire pour le personnel de cabine, pour lequel le syndicat UFO cherche un accord collectif.

Le puissant VC souhaite également empêcher un accord avec le syndicat rival Verdi. Cependant, le VC indique qu'il existe déjà une décision correspondante de la direction de Lufthansa pour signer un accord avec Verdi. En revanche, un porte-parole de la compagnie a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucun accord collectif pour les pilotes de Discover Airlines avec un syndicat. Ils ont refusé de commenter les négociations en cours.

Le président du VC, Andreas Pinheiro, a décrit la décision présumée de la direction comme complètement incompréhensible. "Nous négocions de manière constructive depuis un an et demi. Le fait que la syndicalisation soit maintenant censée être réalisée avec un syndicat qui n'a pas de soutien parmi les employés peut sembler plus simple pour l'employeur au premier abord, mais cela ne mènera pas à une solution durable."

Discover a été touché par une grève du VC en février de cette année. "Si Discover continue à exclure catégoriquement la syndicalisation avec le VC, des actions de grève pendant l'été et au-delà sont à nouveau possibles", a prévenu Pinheiro.

