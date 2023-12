Le syndicat des joueurs de la NFL licencie un consultant en neurotraumatologie impliqué dans l'évaluation de la commotion cérébrale d'un joueur des Dolphins.

Le consultant en neurotraumatologie non affilié a été licencié après avoir commis "plusieurs erreurs" dans son évaluation, selon ESPN, citant une source anonyme.

CNN a contacté la NFLPA mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat.

La National Football League et la NFLPA ont publié une déclaration commune samedi, indiquant que si l'enquête sur le traitement des protocoles de commotion cérébrale de Tagovalioa se poursuit, les deux parties ont convenu que des mises à jour des protocoles étaient nécessaires.

La NFL et la NFLPA ont déclaré qu'elles "prévoient que des changements seront apportés au protocole dans les prochains jours sur la base de ce qui a été appris jusqu'à présent dans le cadre du processus d'examen".

Dimanche, la NFLPA a fait savoir à la ligue qu'elle allait entamer une enquête sur la façon dont a été traité le traumatisme crânien apparent de Tagovailoa. La NFL a ensuite confirmé à CNN qu'une enquête conjointe serait menée.

Lors de la victoire 21-19 des Dolphins sur les Buffalo Bills, Tagovailoa a été mis hors jeu brièvement au cours du deuxième quart-temps après qu'un coup du secondeur des Bills Matt Milano a forcé l'arrière de son casque à heurter le gazon. Le quarterback de 24 ans s'est relevé en titubant et a été emmené dans les vestiaires pour un contrôle de commotion cérébrale. Milano a été signalé pour une pénalité de brutalité envers le passeur.

Les Dolphins ont d'abord annoncé que Tagovailoa était incertain pour le retour au jeu en raison d'un traumatisme crânien, mais il est revenu sur le terrain au troisième quart-temps et a terminé le match en lançant 186 yards et un touchdown.

Tagovailoa a déclaré aux journalistes après le match qu'il était tombé sur le dos avant que sa tête ne heurte le gazon, ce qui a provoqué un blocage du dos et un trébuchement. Il a ajouté qu'il avait été évalué pour une commotion cérébrale, mais qu'il n'avait finalement pas été blessé.

"L'adrénaline m'a permis de continuer", a ajouté Tagovailoa.

L'entraîneur des Dolphins, Mike McDaniel, a fait allusion à une blessure au dos après le match, disant que le dos de Tagovailoa s'était "plié" sur un jeu antérieur, mais que le coup "a relâché son dos", ce qui a fait vaciller ses jambes. McDaniel a ajouté que Tagovailoa lui avait dit que son dos était comme "Gumby".

La NFL et les Dolphins font l'objet d'un examen minutieux pour la décision d'autoriser Tagovailoa à jouer un autre match jeudi.

Tagovailoa a été attaqué par le défenseur Josh Tupou des Bengals de Cincinnati au cours du deuxième quart d'heure de ce match et est resté immobile sur le terrain pendant plusieurs minutes. L'ensemble de la ligne de touche des Dolphins est entré sur le terrain alors qu'il était placé sur une planche dorsale et une civière avant d'être transporté à l'hôpital. Les fans des Bengals présents au Paycor Stadium de Cincinnati ont montré leur respect lorsque Tagovailoa a été transporté hors du terrain.

Dans un communiqué publié jeudi soir, la NFLPA a déclaré que la santé et la sécurité des joueurs étaient au cœur de sa mission.

"Notre enquête sur la violation potentielle du protocole est en cours.

Le président McDaniel a déclaré vendredi à la presse que Tagovailoa avait été soumis à un protocole de commotion cérébrale après le match de jeudi, mais il n'a pas donné de calendrier pour son retour sur le terrain.

La vidéo a montré que les avant-bras de Tagovailoa étaient fléchis et ses doigts contorsionnés, un signe que le Dr Sanjay Gupta, neurochirurgien et correspondant médical en chef de CNN, a qualifié de "réaction d'escrime" et qui peut être lié à une lésion cérébrale.

Source: edition.cnn.com