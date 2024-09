Le syndicat affilié à Boeing refuse également l'offre de 30%.

Le conflit en cours entre le géant américain de l'aéronautique Boeing et l'Association internationale des machinistes (IAM) reste sans résolution, l'IAM ayant rejeté la dernière proposition de l'entreprise, jugée insuffisante. Le syndicat a déclaré que l'offre ne répondait pas à leurs préoccupations, faisant part de son communiqué tard dans la soirée de lundi. Boeing a été critiqué pour avoir manqué sa cible, sa proposition de résolution du conflit n'ayant pas abouti. L'IAM a affirmé que Boeing cherchait à créer une division parmi ses membres et à miner leur unité, accusant l'entreprise d'utiliser une stratégie de "diviser pour mieux régner".

Initialement, Boeing avait proposé une augmentation de salaire de 25 % étalée sur plusieurs années, qui avait été fermement rejetée par les employés. Lundi, l'entreprise a riposté avec une augmentation de salaire de 30 %, des primes améliorées et la réintroduction de la prime annuelle ainsi qu'une augmentation des contributions à un fonds de pension. Toutefois, l'entreprise a qualifié cette proposition de "dernière offre",giving aux employés jusqu'à vendredi minuit pour prendre une décision.

L'IAM a remis en question le délai du 27 septembre de Boeing pour accepter l'offre, affirmant qu'un vote sur la proposition n'aurait pas lieu avant cette date.

Au cours des négociations, l'IAM visait une augmentation de salaire de 40 % sur la durée du contrat de quatre ans. Par le passé, les employés de Boeing avaient accepté plusieurs contrats sans augmentation de salaire, ce qui a conduit certains à exprimer leur mécontentement dans les médias, estimant qu'ils gagnaient moins que le personnel de cuisine des restaurants de burgers.

L'an dernier, les travailleurs des trois principaux constructeurs automobiles américains ont obtenu une augmentation de salaire de 25 % suite à une grève. Le plus grand syndicat de Boeing, l'IAM, composé d'environ 33 000 membres, a entamé une grève mi-septembre.

Impact sur le cœur de Boeing

L'action syndicale a perturbé les opérations de production de Boeing autour de Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, affectant l'assemblage de modèles populaires tels que le 737 et le 777 à long rayon d'action. Boeing fait actuellement face à des retards dans la livraison du 737 à plusieurs compagnies aériennes.

Boeing est confronté à une série d'embûches et lutte contre des pertes importantes. Après un incident en janvier où une section de fuselage d'un avion presque neuf s'est détachée peu après le décollage, l'entreprise a été temporairement empêchée d'augmenter la production de la série 737.

En réponse à la grève, Boeing a mis en place un gel des embauches, placé des employés en congé et réduit considérablement les voyages d'affaires. La dernière fois que le syndicat avait fait grève remontait à 2008, la grève ayant duré 57 jours et ayant coûté à l'entreprise plus de 2 milliards de dollars, selon les estimations des analystes du secteur.

Malgré les efforts de Boeing pour résoudre le conflit syndical avec l'IAM, les négociations ont été complexes et conflictuelles. Le département du Travail des États-Unis s'est maintenant impliqué, s'inquiétant de l'utilisation par Boeing de travailleurs de remplacement pendant la grève et des éventuelles violations de la loi sur le travail.

Malgré le conflit en cours, les États-Unis restent un marché important pour Boeing, de nombreuses compagnies aériennes continuant à commander leurs avions. Toutefois, les retards de livraison dus à la grève pourraient potentiellement nuire à la réputation et aux relations de Boeing avec ces clients.

