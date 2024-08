- Le suspect n'a pas encore parlé de la mort du sans-abri.

Quinze jours après l'arrestation d'un suspect de meurtre à Schweinfurt, l'homme n'a toujours pas commenté les allégations. "Les investigations sur le contexte du crime et l'heure exacte du décès se poursuivent", a déclaré le parquet de Schweinfurt. "Compte tenu des éléments actuels, la mort de la victime est due à une violence externe."

Pour l'instant, on sait que le présumé auteur, un homme de 40 ans, connaissait la victime. Des artisans ont découvert le corps de l'homme sans-abri de 45 ans dans un bâtiment du centre-ville le 23 juillet. Plus d'une semaine plus tard, le suspect allemand a été arrêté et placé en détention préventive pour suspicion de meurtre.

Le suspect, actuellement en détention, n'a pas nié les allégations de meurtre qui pèsent contre lui. Le mobile du homicide reste en cours d'investigation, compte tenu de la relation antérieure du suspect avec la victime.

