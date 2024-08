- Le suspect est toujours à l'hôpital après l'explosion de la boucherie.

Suite à un incendie dans une boucherie à Berlin-Gesundbrunnen, deux suspects sont de retour dans la nature, selon la police. Pour l'instant, il n'y a pas assez de preuves pour justifier leur détention, ont-ils déclaré. Le plus jeune des deux, âgé de 16 ans, reste à l'hôpital en raison de ses brûlures, a confirmé un porte-parole de la police. Aucun renseignement n'a été fourni sur les motifs éventuels.

La police a arrêté le jeune de 16 ans et son présumé complice, âgé de 19 ans, peu après l'incendie mardi matin. Ils sont suspectés d'incendie criminel, ainsi que de courses de rues illégales, de conduite sans permis et de violation des lois sur les stupéfiants.

Selon la police, un témoin a affirmé avoir vu le jeune suspect sortir du bâtiment avant l'explosion et monter dans une voiture qui l'attendait. Alertée, la police a trouvé le véhicule et l'a poursuivi. Cela a abouti à une course-poursuite à grande vitesse qui s'est terminée dans le quartier Märkisches Viertel avec l'arrestation des deux jeunes hommes.

La déclaration du témoin concernant le jeune suspect a conduit la police à approfondir son enquête et à localiser et arrêter le jeune et son complice.

