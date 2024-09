- Le suspect en question n'a que 14 ans.

Un autre établissement éducatif aux États-Unis est devenu le théâtre d'une agression mortelle : mercredi, quatre personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été blessées lors d'une fusillade à l'école secondaire Apalachee en Géorgie. Selon les forces de l'ordre, les victimes sont deux étudiants et deux enseignants. Un adolescent de 14 ans est suspecté d'être le tireur. L'adolescent a été arrêté par un officier de police de l'école. Le procureur général Merrick Garland a qualifié cela de "tragédie bouleversante".

L'incident s'est produit à l'école secondaire Apalachee, située près de Winder, à environ 70 kilomètres au nord-est de la capitale Atlanta. Les motivations du tireur derrière l'attaque restaient initialement inconnues. Progressivement, les élèves ont été évacués du bâtiment scolaire et regroupés sur un terrain de loisirs, selon les médias américains. Selon les informations de Fox 5 Atlanta, les secouristes ont prodigué des soins médicaux à certaines des personnes blessées sur les lieux.

Au début, les parents ont été avertis de ne pas se rendre à l'école en raison du danger. Une fois la situation sous contrôle, ils ont été autorisés à récupérer leurs enfants. Un grand nombre de véhicules étaient garés autour du bâtiment scolaire.

Un élève a déclaré à Fox 5 News avoir vu des taches de sang sur le sol et un corps alors qu'il était escorté hors du bâtiment. Au début, il a cru que les coups de feu étaient une "farce". Mais puis il a "entendu d'autres coups de feu et des cris". Un élève de 17 ans a déclaré à ABC qu'il et ses camarades de classe s'étaient enfermés dans leur salle de classe et s'y étaient cachés en entendant du bruit à l'extérieur.

Trump qualifie le tireur de "psychopathe perturbé et dérangé"

La candidate à la présidence Kamala Harris a appelé à mettre fin à "cette épidémie de violence armée dans notre nation" lors d'une réunion politique dans le New Hampshire. Le candidat à la présidence Donald Trump a identifié le tireur comme un "psychopathe perturbé et dérangé" dans un message publié sur sa plateforme numérique, Truth Social.

Le président Joe Biden a déclaré que ce jour était censé marquer la joyeuse reprise des études à Winder. Au lieu de cela, il est maintenant devenu "un autre rappel sombre de la façon dont la violence armée ravage constamment nos communautés". "Dans tout le pays, les étudiants apprennent à se cacher et à chercher un abri au lieu d'étudier et d'écrire. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer cela comme si c'était la norme", a déclaré le président.

La violence armée est courante aux États-Unis, avec un plus grand nombre d'armes à feu que d'habitants dans le pays. Les établissements éducatifs sont souvent le théâtre de violences mortelles et de fusillades. En mai 2022, la fusillade d'Uvalde au Texas a choqué le public américain. Dans l'école élémentaire, un adolescent de 18 ans, qui avait légalement acquis un fusil d'assaut, a tué 19 élèves et deux enseignants.

Une majorité aux États-Unis soutient des lois sur les armes plus strictes

