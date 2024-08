- Le suspect d'un incendie à Stuttgart en garde à vue

Un suspect de 28 ans est en détention suite à une série d'incendies volontaires à Stuttgart. Il est accusé d'avoir allumé douze feux, selon un communiqué conjoint de la police et du parquet. Il aurait mis le feu à dix voitures, un anneau de sauvetage et une poubelle. Lorsqu'un témoin a signalé une poubelle en feu sur Königstraße tôt le mardi matin, les officiers ont découvert le suspect de 28 ans lors de leurs recherches. Il a alors été suspecté d'avoir mis le feu à une voiture environ une semaine plus tôt. D'autres investigations ont également permis de le relier aux autres incendies.

Le témoin a alerté la police à propos de la poubelle en feu, ce qui a conduit à la découverte du suspect. La police a ensuite arrêté le suspect en lien avec la série d'incendies volontaires.

