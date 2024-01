Le suspect de l'accident mortel de Rochester semblait rouler à vive allure en direction des piétons, selon la police, mais le mobile reste inconnu.

Le suspect, Michael Avery, âgé de 35 ans, est décédé après l'accident, qui s'est produit peu après minuit lundi, alors que les gens sortaient en masse du Kodak Center de Rochester après un concert de rock, selon la police.

L'accident a déclenché un incendie qui a mis environ une heure à s'éteindre et a laissé la scène jonchée de bonbonnes de gaz carbonisées, de débris et du châssis brûlé de la voiture de location d'Avery, selon les autorités et les images de l'après-accident.

De nombreuses questions restent en suspens pour les enquêteurs, notamment celle de savoir si Avery, qui est originaire de Syracuse, a ciblé la ville ou le lieu de concerts, ce qui l'a motivé et pourquoi il a passé une bonne partie de la journée précédente à stocker de l'essence dans la voiture, ont indiqué les autorités.

"J'ai été inondé de questions sur les raisons qui ont poussé cet individu à choisir ... Rochester, dans l'État de New York. Pourquoi il a choisi de faire cela le jour du Nouvel An, et pourquoi il a semblé cibler les spectateurs de concerts qui essayaient de passer un bon moment pour fêter la nouvelle année", a déclaré le maire de Rochester, Malik Evans, lors d'une conférence de presse mardi. "Ce sont toutes des questions qui ont été soulevées et auxquelles nous n'avons pas encore de réponses.

Jusqu'à présent, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve que M. Avery était motivé par le terrorisme ou par des "préjugés politiques ou sociaux", a déclaré mardi le chef de la police de Rochester, David M. Smith.

Néanmoins, le terrorisme intérieur continuera d'être considéré comme un motif possible, ont indiqué des sources policières à CNN.

La Joint Terrorism Task Force du FBI a été impliquée dans l'enquête, ce qui "n'est pas anormal dans une affaire comme celle-ci", a déclaré l'agent du FBI Jeremy Bell. Bien qu'aucun lien avec le terrorisme n'ait été identifié jusqu'à présent, l'agence continuera à apporter son aide, a-t-il ajouté.

Selon M. Smith, quelques instants avant l'accident, M. Avery s'est approché du site dans une voiture de location remplie d'au moins six bonbonnes de gaz et a tourné dans le sens inverse de la circulation, semblant se diriger vers un passage pour piétons. Au lieu de cela, M. Avery est entré en collision avec une voiture de covoiturage qui sortait d'un parking, et les deux véhicules ont traversé le passage pour piétons.

Les deux passagers de la voiture de covoiturage, Justina Hughes, 28 ans, et Joshua Orr, 29 ans, ont été tués, et le conducteur a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, a indiqué la police. Orr et Hughes étaient des amis proches qui avaient assisté au concert, ont indiqué leurs familles.

Neuf piétons ont également été blessés dans l'accident, dont l'un a subi des "blessures graves", a indiqué M. Smith.

Dans leur quête de preuves, les enquêteurs ont fouillé une chambre d'hôtel louée par Avery et son véhicule personnel, qui a été retrouvé dans un parking de l'aéroport, selon la police. Rien de ce qui a été trouvé dans la voiture n'a permis d'éclaircir l'affaire, a indiqué la police, qui n'a pas donné de détails sur ce qui a été trouvé dans la chambre d'hôtel.

La famille d'Avery a également été interrogée par la police et a indiqué qu'il pourrait avoir eu des problèmes de santé mentale non diagnostiqués, a déclaré Smith.

Les autorités demandent à toute personne ayant des informations supplémentaires de contacter les enquêteurs. En attendant, a déclaré le maire, la communauté de Rochester s'efforce de faire face à cette tragédie.

"Ces gens allaient voir un groupe qui rendait hommage au Grateful Dead et ils s'attendaient à pouvoir fêter la nouvelle année et à passer un bon moment", a déclaré M. Evans. "Au lieu de cela, nous avons des personnes qui vont devoir enterrer des membres de leur famille et d'autres qui ont été blessées à vie à cause des choix de ce suspect.

Ce que les enquêteurs ont trouvé

Les enquêteurs ont pu retracer les actions d'Avery dans les jours précédant l'accident, lorsque le suspect s'est rendu à Rochester.

Selon la police, Avery s'est rendu à Rochester avec son véhicule personnel vers le 27 décembre et s'est installé dans un hôtel situé juste à l'extérieur de la ville.

Deux jours plus tard, il a loué une Ford Expedition auprès d'une agence de location à l'aéroport de Rochester, a déclaré Smith mardi. Avery a passé une grande partie de la journée du 30 décembre à faire au moins six achats d'essence et de bidons d'essence à différents endroits, selon les autorités.

Vers 0h52 le jour de l'an, a déclaré Smith, Avery roulait près du théâtre dans le SUV Ford loué.

"À ce moment-là, Avery a accéléré, a traversé la voie de circulation venant en sens inverse et semble avoir conduit intentionnellement vers le passage piéton", a déclaré M. Smith.

Au lendemain de l'accident et de l'incendie, des images de la chaîne CNN WHAM montrent un SUV noir lourdement endommagé et brûlé, arrêté face à un autre véhicule, avec des bidons rouges roussis et des débris éparpillés le long de la route.

Les familles pleurent deux amis chers

Les victimes, Orr et Hughes, ont été honorées par leurs familles dans des déclarations comme des amis généreux et aimants qui avaient espéré fêter la nouvelle année ensemble lors du concert.

La famille d'Orr l'a décrit comme un "être humain magnifique et généreux, rempli d'amour et de positivité et défenseur des personnes souffrant de troubles mentaux".

Il aimait sa famille, sa petite amie et son chien Eddie.

La famille de Mme Hughes a déclaré que Mme Orr était sa meilleure amie et qu'elle se souvenait d'elle comme d'un "bel esprit libre" qui aimait la randonnée et "se souciait profondément de sa famille et de ses amis".

"C'était une artiste talentueuse qui aimait la nature et qui profitait de chaque occasion pour parcourir un nouveau sentier et trouver une nouvelle chute d'eau. Et oh, comme elle aimait la musique. C'était la passion qui lui donnait le plus de joie", peut-on lire dans le communiqué de la famille. "Nous sommes heureux de savoir que Justina et son meilleur ami, Josh, ont passé leurs derniers moments ensemble, profitant de leur passion et de leur amitié.

"Nous sommes également réconfortés de savoir que de nombreuses autres vies ont été sauvées parce qu'ils sont devenus, bien qu'inconscients, un bouclier pour les autres. Et pour cette raison, ils seront à jamais des héros".

Le groupe de rock qui se produisait dans la salle le soir de l'accident, moe, a exprimé son "profond choc et sa tristesse" dans une déclaration sur Facebook.

"Lors d'une soirée qui devait être synonyme de célébration et de rassemblement, nous sommes confrontés à une tragédie qui défie l'entendement", a déclaré le groupe. "Nous sommes de tout cœur avec les familles et les amis de ceux qui ont perdu la vie, et nos pensées vont à ceux qui ont été blessés.

John Miller, Nic F. Anderson et Sabrina Souza de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com