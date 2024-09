- Le suspect a été poignardé en public.

Environ deux ans et demi après une beuverie mortelle à Hamburg-Lohbrügge, un tribunal de district a condamné un prévenu à dix ans de prison. Le prévenu, âgé de 42 ans, a admis en justice avoir poignardé son ami avec un couteau alors que ce dernier sommeillait sur un canapé le 23 mars 2022. La victime, âgée de 43 ans, est décédée dans l'appartement du prévenu.

Acquittement annulé en appel

Initialement, un autre jury au tribunal de district avait acquitté le prévenu des chefs d'accusation de meurtre. Le jury n'avait pas pu identifier avec certitude le responsable de la mort de la victime. Le prévenu et sa petite amie étaient tous deux suspects. Cependant, le prévenu a été condamné à un an de prison pour différents délits et a été ordonné de suivre un traitement psychiatrique. Plus tard, la plus haute cour d'Allemagne a annulé l'acquittement mais a maintenu le reste du verdict.

Dynamiques interpersonnelles toxiques

La juge Jessica Koerner a élaboré sur le contexte du crime mardi. Le prévenu et la victime étaient tous deux de gros buveurs. Le prévenu avait fréquemment des relations sexuelles avec la partenaire de la victime, mais il n'appréciait pas que la victime ait des liaisons similaires avec sa petite amie. La victime tolérait ce comportement en raison de l'approvisionnement régulier en alcool du prévenu. Koerner a qualifié les dynamiques relationnelles de "toxiques".

La beuverie a commencé à 7h00

Le jour du crime, la victime est passée pour boire autour de 7h00. Les deux hommes ont consommé une grande quantité d'alcool tandis que la petite amie est restée sobre. Dans l'après-midi, ils ont également invité la partenaire de la victime, qui a rejoint la beuverie. Lorsque la victime et sa partenaire se sont endormies sur le canapé, le prévenu a plongé un couteau dans la poitrine de la victime. La victime de 43 ans est morte d'une hémorragie. Le mobile du crime reste incertain, mais il est spéculé que le prévenu aurait pu être fâché contre les avances de la victime envers sa petite amie.

Initialement, le prévenu de 42 ans a accusé un cinquième individu non nommé du crime. Il avait instructed sa petite amie de corroborer ce compte rendu fabriqué avec la police. Koerner a considéré cette défense comme "incroyable et sans précédent dans son idiotie".

Enquêtes supplémentaires mènent à des aveux

Après l'acquittement dans le premier procès, la police a poursuivi son enquête et a surveillé les communications de ceux impliqués. Finalement, la petite amie a confessé ses mensonges. Le prévenu a ensuite confessé le crime, comme l'a déclaré Koerner.

Le tribunal l'a maintenant condamné à neuf ans de prison pour homicide avec préméditation. En combinaison avec ses condamnations pendantes pour différents délits, cela s'élève à une peine totale de dix ans.

Une "bombe à retardement"

Le tribunal a également confirmé l'engagement dans un établissement psychiatrique sécurisé. "Le prévenu est assis là à juste titre", a déclaré Koerner. Il est alcoolique, mais son addiction est incurvable. Il a également une intelligence inférieure à la moyenne et une prédilection pour les armes. Sous l'influence de l'alcool, il agit impulsivement. Il représente une menace pour le public. "Le prévenu est une bombe à retardement prête à exploser", a déclaré le juge. La sentence de meurtre n'est pas encore définitive.

Le cas du prévenu a été porté en appel au tribunal de première instance pour annuler l'acquittement initial.

Après les aveux du prévenu, d'autres enquêtes ont révélé que le premier jury au tribunal de première instance pourrait avoir innocenté à tort le prévenu en raison d'informations falsifiées présentées lors du premier procès.

