Le survivant de la fusillade de Parkland et les parents de trois victimes ont conclu un accord avec le tireur.

Documents judiciaires montrent que les parents de Luke Hoyer, 15 ans, Alaina Petty, 14 ans, et Meadow Pollack, 18 ans, ont chacun conclu des accords à l'amiable d'une valeur de 50 millions de dollars avec le tireur. Maddy Wilford, une ancienne élève de MSD blessée lors de la fusillade du 14 février 2018, a conclu un accord à l'amiable d'une valeur de 40 millions de dollars.

Nikolas Cruz purge actuellement 34 peines de prison à perpétuité consécutives sans possibilité de libération conditionnelle.

Il a plaidé coupable en octobre 2021 pour 17 chefs d'accusation de meurtre et 17 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Il a tué 14 étudiants et trois membres du personnel de l'école.

Il n'est pas connu du public combien d'argent, le cas échéant, les victimes récupéreront. Le tireur a été nommé bénéficiaire dans au moins une police d'assurance de sa mère adoptive, avec une valeur estimée à 430 000 dollars.

"La principale raison de ces accords à l'amiable est que, dans l'éventualité où le tueur viendrait à entrer en possession d'argent, les montants de la condamnation sont là sur lesquels nous pouvons exécuter et obtenir l'argent, et ainsi empêcher le tueur d'acheter tout confort matériel", a déclaré David Brill, avocat des familles des victimes et de Wilford, à CNN.

En juin, un autre survivant a obtenu les droits d'utilisation du nom du tireur pour toute production cinématographique, émission ou autre média, conformément à un accord à l'amiable. Cruz est empêché de donner des interviews sans la consentement écrit express de survivant Anthony Borges, selon l'accord.

"Anthony ne veut pas entrer un jour dans sa maison et voir une spéciale Netflix où (le tireur) parle de ses pensées sur ce qu'il a fait", a déclaré l'avocat Alex Arreaza. "C'était un moyen de mettre fin à tout cela. Anthony a finalement le contrôle."

L'accord stipule également que le tireur doit faire don de son cerveau à des fins de recherche scientifique "dans le but d'empêcher de telles tragédies de se reproduire à l'avenir".

Au cours de la audience de novembre 2022, la juge du comté de Broward, Elizabeth Scherer, a déclaré que le tireur ne pourrait bénéficier financièrement en aucune façon de ses crimes. Scherer a saisi les fonds de la cantine de Cruz jusqu'à ce que tous les coûts et les dommages-intérêts soient payés.

