Le super PAC pro-DeSantis annule l'achat de publicités télévisées dans l'Iowa et le New Hampshire pour se concentrer sur le terrain

Selon les données d'AdImpact, Never Back Down a supprimé vendredi environ 2,5 millions de dollars de réservations publicitaires futures qu'il avait faites dans les deux États et certains marchés médiatiques nationaux - le dernier signe des alliés de DeSantis qui s'efforcent de gagner du terrain dans les dernières semaines avant le début du vote dans les caucus de l'Iowa du 15 janvier.

Depuis des semaines, un groupe extérieur distinct soutenant la candidature de M. DeSantis, Fight Right, concentre son attention sur des publicités télévisées visant à donner un coup de pouce au gouverneur de Floride dans ses efforts pour réduire l'écart avec le favori et ancien président Donald Trump - même s'il cherche à écarter la menace croissante de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley.

Un spot de 30 secondes de Fight Right s'en prend au bilan de Nikki Haley sur la Chine et conclut : "Nous ne pouvons pas faire confiance à Tricky Nikki."

Mais la décision de Never Back Down de retirer sa publicité télévisée souligne les défis auxquels M. DeSantis est confronté.

Le président du groupe, Scott Wagner, a reconnu le changement dans une déclaration vendredi, tout en notant que Fight Right diffusera des publicités à la place.

"Never Back Down se concentre sur sa mission principale - mener l'opération de base et de caucus politique la plus avancée dans cette course et aider à donner l'investiture du GOP au gouverneur DeSantis, qui délivrera l'Amérique des politiques désastreuses de la gauche. Nous sommes ravis que Fight Right et d'autres couvrent les ondes pour le gouverneur DeSantis pendant que nous travaillons sur le terrain dans l'Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud et au-delà", a déclaré M. Wagner.

Cette dernière décision intervient alors que Never Back Down a connu plusieurs semaines de turbulences, notamment le départ de hauts responsables et des critiques constantes sur sa gestion des ressources.

Comme l'a rapporté CNN au début du mois, les initiales du groupe sont devenues une sorte de punchline dans l'Iowa.

"Un responsable républicain de longue date de l'Iowa a déclaré : "Qu'est-ce que NBD, No Big Deal ?

Never Back Down, qui s'est formé avant que M. DeSantis n'entre dans la course à la Maison Blanche en mai, a reçu des dizaines de millions de dollars de financement que le candidat avait accumulés lorsqu'il était gouverneur de Floride, et il a dépensé plus de 40 millions de dollars en publicité jusqu'à présent. Le groupe a également dépensé des millions pour fournir à M. DeSantis une infrastructure de campagne essentielle, en organisant des rassemblements, des assemblées publiques et des tournées de bus dans les États où le vote est anticipé.

Entre-temps, d'autres groupes externes pro-DeSantis ont également vu le jour. Fight Right, qui a commencé à dépenser des millions pour des publicités supplémentaires en faveur de DeSantis, s'est formé après que le gouverneur a exprimé son mécontentement à l'égard des publicités de Never Back Down dans l'Iowa.

Un autre nouveau groupe pro-DeSantis, Good Fight, s'est formé cette semaine, selon les dossiers de la Commission électorale fédérale, et a déjà commencé à réserver de nouvelles publicités pour un montant total d'environ 276 000 dollars jusqu'à présent pour cibler l'Iowa.

Source: edition.cnn.com