- "Le Super-Duper Show" sort à la mi-septembre.

La date de première de "Superduper Show" annoncé précédemment sur ProSieben a été fixée. Le 17 septembre, ProSieben diffusera le premier des quatre épisodes à 20h15 (aussi sur Joyn), animé par Katrin Bauerfeind (42). Le nouveau format accueillera les jumeaux de Tokio Hotel, Bill et Tom Kaulitz (tous deux 34), en tant qu'invités, mais cette fois en tant que rivaux.

Dans sa première émission solo, Bauerfeind cherchera l'idée la plus créative et humoristique pour un "Superduper Show". Cela signifie que dans chaque épisode, cinq participants influents devront créer leur propre format. Ceux-ci pourraient être intitolés "Ciseaux Pierre Ciseaux", "Mon Bol Ton Bol" ou "Chante Ma Question - Le Concert-Quiz". "Le défi : les enfants fourniront l'inspiration et l'assignation pour les émissions", explique la chaîne. Les identités des autres invités restent secrètes pour l'instant, mais les jumeaux Kaulitz seront présents dans chaque épisode.

Katrin Bauerfeind et Bill Kaulitz se connaissent

Katrin Bauerfeind et Bill Kaulitz ne sont pas des étrangers l'un pour l'autre. Ils se connaissent de l'émission "Who's Stealing My Show?" de Joko Winterscheidt (45), où le présentateur a toujours mené la finale. Bill Kaulitz a participé en 2023 et a remporté la cinquième saison.

Katrin Bauerfeind et Bill Kaulitz se retrouveront lorsqu'ils apparaitront ensemble dans "Superduper Show". Avec Bill et Tom Kaulitz en tant qu'invités concurrents dans l'émission.

