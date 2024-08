- Le sujet conserve son style distinctif en apparence.

Depuis sa victoire dans "Germany's Next Topmodel" il y a 13 ans, Rebecca Mir (32 ans) est restée quasi inchangée. Ses longs cheveux bruns sont devenus sa caractéristique la plus distinctive. "Je suis très attachée à mes longs cheveux. Je pense que ce serait assez difficile pour moi de m'en séparer", confie la présentatrice et mannequin dans le cadre de son nouveau rôle d'ambassadrice pour L'Oréal Paris Elnett.

Mir préfère personnellement une queue de cheval, surtout depuis qu'elle est devenue maman. "Mon style a beaucoup changé depuis que je suis devenue maman, car cela doit être pratique." Elle parle de la manière de concilier travail, tapis rouge et vie de famille avec son mari Massimo Sinató (43 ans) lors de l'entretien.

Devant la caméra ou sur le podium, vous êtes généralement bien coiffée. Combien de temps passez-vous à vous préparer en privé ?

Rebecca Mir : Dans mon métier, cela peut prendre jusqu'à 2 ou 3 heures dans le fauteuil de maquillage, mais personnellement, j'ai besoin que ce soit rapide et simple. Mon style a beaucoup changé depuis que je suis devenue maman en raison de sa praticité. Je porte souvent mes cheveux en queue de cheval. Comme j'ai les cheveux fins, j'ai toujours besoin de les fixer avec de la laque. J'utilise probablement la laque capillaire L'Oréal Paris Elnett depuis que j'ai 15 ans.

Les cheveux aux épaules seraient plus fonctionnels dans la vie quotidienne. Avez-vous déjà envisagé de couper vos longs cheveux ?

Mir : Je Must admit que j'y ai déjà pensé et que je le fais encore parfois, mais je suis vraiment attachée à mes longs cheveux et je trouve difficile de m'en séparer. Un lob chic est très tendance en ce moment et je pense que c'est un look superbe, mais j'aime mes longs cheveux beaucoup trop. Cependant, un lob peut être obtenu en attachant ses cheveux ou en utilisant des pièces capillaires pour créer différents styles de coiffure.

Que penserait votre mari d'un lob ?

Mir : Heureusement, mon mari m'apprécie avec n'importe quelle coiffure.

A-t-il déjà expérimenté différents styles pour vous, comme des boucles, des tresses ou complètement lisses ?

Mir : En ce qui concerne le style, nous discutons souvent de ce que nous préférons et de ce qui fonctionne bien ensemble. Bien sûr, il me demande aussi des conseils. Sur les tapis rouges, il s'assure que la tenue s'harmonise avec ma tenue car je sais toujours exactly ce que je vais porter.

Il semble que votre fils ait hérité des cheveux bouclés de son père ?

Mir : Oui, nous avons tous les cheveux bouclés dans la famille.

Mir : J'essaie de planifier mes déplacements pour être absente seulement un jour ou deux à la fois et d'avoir un peu de temps libre entre les deux. Quand je présente "taff", nous passons toute la semaine ensemble à Munich et nous avons de bons moments. Ainsi, nous connaissons différents parcs à travers l'Allemagne et différents endroits amusants. Nous visitons également des musées et nous nageons dans des piscines intérieures ou extérieures, donc nous sommes assez familiarisés avec notre environnement.

Quelle était la période la plus longue où vous avez été absente de votre fils ?

Moi : Je n'ai jamais été absente de mon fils plus de deux jours, et cela s'est produit seulement après qu'il a eu trois ans. Maintenant qu'il est à la garderie, il devient plus indépendant. Je préfère passer du temps avec lui et explorer le monde ensemble plutôt que d'être séparée. Il trouve la caméra intéressante, même s'il n'est pas toujours disposé à être devant elle.

Avec tout cet agitation, trouvez-vous du temps pour vous-même ?

Moi : Je Must confess that I've neglected that area a bit, but I've started focusing on exercise: gym and kickboxing. This is my "me" time, when I can let loose, have fun, and enjoy it. I'm now dedicating more time to that.

Que feriez-vous si vous aviez une journée entière pour vous-même ?

Moi : Je n'ai pas une journée entière pour moi-même. En tant que mère, on se sent toujours disponible 24/7. Je ne suis même pas sûre de ce que je ferais, car cela fait si longtemps. Mais je pense que je dormirais beaucoup; j'aime dormir. (rires)

Rebecca Mir utilise la laque capillaire L'Oréal Paris Elnett pour maintenir ses cheveux fins en place, en particulier lorsqu'elle porte une queue de cheval. Bien qu'elle ait envisagé un lob, Mir chérit ses longs cheveux et trouve difficile de s'en séparer, même si les cheveux aux épaules peuvent être plus pratiques dans la vie quotidienne.

