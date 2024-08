- Le Sud ne rejette pas la possibilité d'un dialogue avec la gauche <unk> comme l'a déclaré Voigt.

En Thuringe, la figure de proue de l'CDU, Mario Voigt, reste ferme contre une alliance avec la Gauche, malgré les prévisions d'un résultat serré lors des prochaines élections régionales. Depuis Erfurt, Voigt a déclaré : "Notre position reste inchangée : pas d'alliance avec l'AfD et pas de coalition avec la Gauche."

Il a réagi aux commentaires du ministre-président de Bavière, Markus Söder (CSU), qui n'a pas écarté la possibilité d'une union de coalition avec la Gauche au niveau régional après les élections à venir en Thuringe et en Saxe.

Seules des majorités inhabituelles semblent imminent. Lors d'une interview estivale de l'ARD, Söder a déclaré : "Je laisse carte blanche à Mario Voigt et Michael Kretschmer, mais pas avec l'AfD." Voigt a affirmé que la Thuringe tracerait son propre chemin, et il s'attend à ce que la Gauche perde de l'influence si Bodo Ramelow n'est plus ministre-président.

Les sondages actuels indiquent qu'au-delà de l'AfD, une coalition de l'CDU, du BSW et du SPD a une majorité en Thuringe, de même qu'une coalition de l'CDU, du BSW et de la Gauche. L'CDU est donnée entre 21 et 23 %, le BSW entre 17 et 20 %, la Gauche entre 13 et 14 %, et le SPD entre 6 et 7 %.

Ramelow prêt à négocier

Ramelow, candidat principal de la Gauche, a constamment exprimé sa volonté d'engager des discussions avec tous les partis démocratiques pour empêcher l'AfD de prendre le pouvoir en Thuringe. L'AfD est en tête des sondages avec 30 %, et tous les autres partis ont rejeté toute collaboration avec eux.

L'CDU a une résolution contre la collaboration avec l'AfD et la Gauche. Le président de l'CDU, Friedrich Merz, a réaffirmé son engagement à cet égard. Ramelow, originaire de l'Ouest, a exprimé son étonnement face à l'Union qui considère travailler avec l'ancienne membre de l'SED, Sahra Wagenknecht, mais pas avec lui, qui n'a pas de passé avec l'SED. Söder a commenté : "Je dois admettre que c'est plutôt contradictoire." Il a décrit Ramelow comme ayant "quelques vues particulières", mais il est "autre chose" comparé à Wagenknecht.

De nouveaux parlements régionaux seront élus en Thuringe et en Saxe le 1er septembre.

