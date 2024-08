- Le Sud considère Harris comme plus aimable que Trump.

Bayern's Leader Markus Söder, du CSU, préfère la démocrate Kamala Harris au républicain Donald Trump dans la course actuelle à l'élection américaine. Söder a exprimé sa préférence lors d'une interview sur le show "Ask Yourself" d'ARD, où il a répondu aux questions via les réseaux sociaux. Il a mentionné qu'il la trouvait plus sympathique, déclarant : "Je la trouve beaucoup plus agréable."

Durante le Conférence de sécurité de Munich, Söder a eu l'opportunité de rencontrer Harris et même de lui offrir une rose. Il a admis qu'en cas de victoire de Trump, ils devraient collaborer. Cependant, il considère Harris plus favorablement. Il a même ajouté un compliment, déclarant : "Et laissez-moi vous dire, elle est aussi plus belle."

