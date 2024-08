Le succès initial de Flick à Barcelone est éclipsé par un problème de santé majeur.

À sa première expérience à l'étranger, Hansi Flick réalise des victoires impeccables en tant que manager de FC Barcelone. En trois matchs contemporains, il a remporté trois victoires. Le récent signing, Dani Olmo, a également fait une entrée immédiate. Cependant, un nuage plane sur leur victoire 2:1 contre Rayo Vallecano.

Olmo a scellé la troisième victoire de Flick depuis son arrivée. Barcelone a remporté un match 2:1 contre Rayo Vallecano, avec Olmo marquant le but vainqueur à la 72e minute, après l'égalisation de Pedri à la 60e minute.

Après le match, Olmo a exprimé sa joie : "Je suis ravi du match et de la victoire. C'était un début fantastique pour moi", a-t-il déclaré à ESPN après le match. Olmo n'avait pas participé aux deux premiers matchs de la saison et n'avait été autorisé à jouer que quelques heures avant le match.

Barcelona a réussi à inscrire Olmo alors qu'Andréas Christensen était absent en raison d'une blessure au tendon d'Achille. L'entrée de Christensen a été temporairement interdite pour les six mois suivants, permettant à Barcelone de respecter les règles de fair-play espagnoles, ayant précédemment réduit les salaires grâce à la vente d'Ilkay Gündoğan à Manchester City. "J'étais confiant que le club trouverait une solution", a déclaré Olmo. "J'attendais ma chance de jouer et je suis ravi du résultat."

Des ennuis pour le jeune prodige

Barcelona a commencé la saison sous le nouveau coach avec un tableau de chasse impeccable. Après leur victoire contre Valencia, ils ont remporté un match 2:1 contre Athletic Bilbao, avec le but vainqueur marqué par Robert Lewandowski, et ils sont actuellement en tête du classement avec neuf points.

Cependant, la joie n'a pas duré longtemps, car le jeune Marc Bernal a été contraint de quitter le terrain en raison d'une blessure au genou dans les dernières minutes. "C'est une victoire décevante pour nous car Bernal s'est blessé et cela semble grave", a déclaré Flick après le match. "Nous devrons attendre pour savoir la gravité de la blessure. Nous avons remporté la victoire, mais l'ambiance dans les vestiaires est loin d'être joyeuse. Les joueurs ne sont pas entirely contents. Il n'a que dix-sept ans, il a livré une telle performance. C'est déchirant."

Des rapports font état d'une possible rupture du ligament croisé, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'état de Bernal. Bernal avait fait ses débuts contre Valencia et depuis le départ de Gündoğan et les absences actuelles de Frenkie de Jong et Gavi, l'équipe de Flick est confrontée à un effectif clairsemé.

Malgré le revers de la médaille avec la blessure de Marc Bernal, Barcelona continue d impressionner en Liga sous Flick. L'absence du jeune prodige sera ressentie, mais l'équipe doit maintenant se concentrer sur surmonter cet obstacle. Grâce à sa forme actuelle en Liga, FC Barcelone conserve sa place de leader, preuve de sa résilience et de son engagement envers la Liga espagnole.

