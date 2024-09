Le style hebdomadaire: le peignoir de bain douillet de Rihanna

En pénétrant dans votre salle de bain, vous avez reçu un sceau d'approbation rappelant le style de Rihanna. Lors du lancement au Royaume-Uni de sa dernière entreprise de beauté, Fenty Hair, la superstar internationale a posé pour des photos à l'extérieur du célèbre grand magasin londonien Selfridges, non pas dans des tissus de luxe comme la satin ou la soie, mais dans une confortable robe de chambre.

La robe de chambre claire et moelleuse était signée Jacquemus et stylée par Jaheel Weaver, assortie de chaussures dorées à bout pointu et de longues boucles d'oreilles en cristal. Elle avait déjà défilé sur le podium lors de la collection Automne-Hiver 2024 de juin à Capri.

Sur le podium, c'était le genre de tenue qu'on imaginait porter une femme italienne riche dans l'intimité de sa maison - ou au maximum sur le balcon d'un vieux manoir, en dégustant un verre de vin. Mais sur Rihanna, le visage maquillé avec glamour et les cheveux noirs lissés en vagues brillantes, l'accessoire de salle de bain était transformé en une tenue sophistiquée et enviable pour la soirée.

Rihanna n'était pas la première à essayer d'élever une robe de chambre au rang de haute couture; en 2017, la chanteuse Rita Ora avait foulé le tapis rouge des MTV EMAs avec les cheveux enveloppés dans une serviette et portant une robe de chambre blanche cristallisée et des talons. Elle était parée de diamants, des colliers aux boucles d'oreilles, et même portait un faux logo d'hôtel sur sa robe. La tenue était signée Palomo Spain. Ora a poursuivi la plaisanterie pendant sa performance en direct, en changeant pour une robe de chambre plus courte.

Plus récemment, Isabelle Huppert a plaidé en faveur des textiles inspirés des robes de chambre pour recevoir un traitement sur le tapis rouge. Lors du Festival de Cannes cette année, Huppert a porté une robe en fourrure Balenciaga, nouée à la taille et agrémentée de ses lunettes de soleil sombres habituelles, de plusieurs colliers De Beers et d'une coupe décoiffée. Elle a complété le look avec des 'pantaboots' chair Balenciaga, ajoutant à l'illusion de la mode haut de gamme tout droit sortie de la douche.

Maintenant, n'importe qui peut se sentir aussi glamour que Rihanna - tout droit depuis son propre chez-soi confortable.

