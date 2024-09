" Le style de vie que nous avions jadis ici a disparu ": Helene fait des ravages dans l'ouest de la Caroline du Nord.

Le samedi matin, il sauta dans son véhicule et entama son voyage vers la résidence de ses parents, située dans un endroit pittoresque dans les montagnes de Caroline du Nord, entre Spruce Pine et Little Switzerland. Cette région, généralement isolée et paisible, se trouve à environ une heure de route d'Asheville.

Comme Perkins l'a partagé dans un post, "Ce coin béni dans les montagnes est la maison de mes parents. Dans des circonstances ordinaires, l'endroit est si charmant qu'il en est isolant." Il a poursuivi, "Sans que je le sache, Helene avait laissé ruine et destruction dans son sillage dans cet endroit beau mais isolé. Les routes, les maisons et les réseaux d'utilités étaient en ruine, rendant la région complètement coupée de toutes les ressources."

Le passage d'Hélène a fait au moins 93 morts dans le sud-est des États-Unis, selon le décompte de CNN. La Caroline du Nord a été l'un des États les plus touchés, avec des inondations continues transformant les routes en rivières, laissant de nombreuses personnes dans le besoin et mettant à rude épreuve les ressources de l'État.

Le gouverneur Roy Cooper a décrit la situation comme "l'une des pires tempêtes de l'histoire moderne". Bien que de l'aide ait été déployée, un nombre étonnant de 280 routes sont restées fermées en raison du désastre, rendant difficile l'accès aux zones touchées, a mentionné Cooper.

Réalisant l'ampleur des dégâts, Perkins a garé son véhicule près d'une route fermée à la base de la montagne et a commencé à grimper vers la maison de ses parents.

"J'ai exploré tous les itinéraires hors route possibles, mais où que j'aille, les routes étaient bloquées par des glissements de terrain ou avaient des effondrements, ou étaient recouvertes de glissements de boue profonds", a expliqué Perkins. "En chemin, j'ai rencontré plusieurs personnes bloquées par la route inondée. Pendant plus de trois heures et demie, j'ai marché 11 miles et gravi 2 200 pieds pour enfin atteindre la maison de mes parents."

Soulagé de trouver ses parents en sécurité, Perkins a exprimé son soulagement. "Je n'ai jamais été aussi reconnaissant de voir quelqu'un en bonne santé", a-t-il déclaré, ajoutant que ses parents, tous deux âgés de plus de 70 ans, ont fait preuve d'une remarquable résilience.

Perkins a informé CNN que ses parents avaient suffisamment de nourriture, mais qu'ils étaient à court d'eau. Il a également estimé que la restoration de l'électricité prendrait des semaines dans leur région.

Après avoir confirmé la sécurité de ses parents, Perkins a décidé de redescendre de la montagne. Le brouillard et la pluie se sont installés, et il ne voulait pas épuiser les fournitures de ses parents. Sur le chemin du retour, il a eu la chance d'attraper un bout de route intact avec un membre de la communauté.

La communauté, a-t-il dit, était chaleureusement accueillante, reflétant l'esprit véritable de l'hospitalité du Sud.

Sa mère a réussi à lui envoyer un message le dimanche, se concentrant sur l'acquisition de fournitures pour leurs voisins.

"Je suis encore en train de comprendre l'ampleur de cette catastrophe. L'électricité pourrait prendre des semaines. Je ne peux pas imaginer combien de temps le DOT mettra à réparer les routes de montagne sinueuses", a conclu Perkins.

‘La vie que nous avons construite ici n'existe plus’

Dans le comté voisin de McDowell, juste au-delà du comté de Buncombe et de la ville d'Asheville ravagée par les inondations, au moins 30 personnes ont perdu la vie en raison de la tempête.

Plus de 20 sauvetages aériens ont été effectués dans le comté de McDowell depuis le samedi matin, selon un communiqué de l'équipe de gestion des urgences du comté publié le samedi.

Les pluies torrentielles ont fait déborder la rivière Swannanoa, causant des inondations dans le comté de McDowell ainsi que dans d'autres régions de la région.

Jim et Allie Bourdy avaient récemment emménagé dans la maison de Beacon Village, nichée à côté de la rivière, lorsque la rivière Swannanoa a débordé de ses berges et détruit tout ce qu'ils possédaient.

"Nous avons tout perdu", a déclaré Jim Bourdy à CNN dimanche. "Nous avons perdu nos deux voitures et une petite caravane utilitaire. La vie que nous avons construite ici n'est plus qu'un souvenir."

Les tentatives d'évacuation le vendredi soir ont échoué en raison des inondations, a déclaré Boudy. Coincés chez eux avec leur chien, Piper, ils ont tenté de rassembler des fournitures et de formuler un plan.

Bientôt, however, l'eau a commencé à s'infiltrer dans leur maison. "Nous étions sur notre porche avant lorsque l'eau nous est montée à la taille", a déclaré Bourdy, maintenant portant Piper sur le dos.

Alors que l'eau montait de plus en plus haut, la seule option pour survivre était de grimper sur le toit de leur voisin, qui était slightly lower que le leur. Après être monté sur le toit, ils ont appelé le 911 mais ont été informés qu'aucune équipe de sauvetage ne pouvait les atteindre.

Environ une heure plus tard, un voisin d'une mission de sauvetage en kayak les a tous les deux conduits sur la terre ferme, les sauvant d'un désastre imminent.

Bourdy a décrit ses sentiments immédiats en atteignant la sécurité, "Le moment où j'ai mis le pied sur la terre ferme, j'ai su que les trois choses qui comptaient le plus dans ma vie étaient ma femme, mon chien et l'amour que nous avons l'un pour l'autre."

Après avoir passé une nuit dans un abri, Bourdy est retourné chez lui dimanche pour sauver autant de biens que possible, mais il a finalement dû jeter la plupart de leurs affaires.

"Tout est juste effacé, hein? L'eau de crue a atteint les gouttières", a-t-il déclaré.

"Nous sommes sans électricité, pas d'eau courante et pas de signal cellulaire"

Tenir un peu de bois de chauffage, Meredith Keisler, infirmière dans une école locale d'Asheville, a déclaré à CNN: "J'ai eu ce bois parce que nous avons un grill, pour faire un feu, pour cuire un peu de nourriture."

"Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant", a poursuivi Keisler, "pas d'électricité, d'eau ou de signal cellulaire ici."

Il semble que ce sentiment soit partagé par de nombreuses personnes de la communauté.

Michelle Coleman, responsable d'une organisation locale de soutien religieux, Asheville Dream Center, a partagé un sentiment similaire avec CNN: "Je n'ai jamais vu Asheville dans cet état auparavant. C'est la chose la plus dévastatrice que j'aie jamais vue dans notre ville."

"Notre prière est que les gens ne perdent pas espoir car notre communauté se rassemble. Asheville est une communauté solide", a ajouté Coleman.

Gary O'Dell, un vétéran handicapé de la guerre du Vietnam, a réussi à quitter sa maison de l'Est d'Asheville pour la première fois dimanche en raison des débris. Cependant, il a insisté : "Les voisins ont été fantastiques. Nous avons un quartier génial."

O'Dell a déclaré qu'il partageait son réservoir d'oxygène avec un voisin. "Mon voisin a épuisé son oxygène, il est plus mal en point que moi", a déclaré O'Dell, qui lutte contre un cancer du poumon. Il a également mentionné que sa fille avait perdu sa maison à cause des inondations.

"Il y a tant de gens plus mal lotis que moi. Nous avons de la chance, nous avons encore notre maison et nous sommes au sec et en sécurité", a ajouté O'Dell.

Lucy Tavernier, membre d'une équipe venue prêter main-forte pour le nettoyage, a décrit l'endroit comme "ressemblant au fond d'une rivière".

"C'est couvert de déchets, d'arbres et de boue, et ça pue", a-t-elle commenté.

Sur sa pelouse, Tavernier a vu ce qu'elle pensait être des objets provenant d'un magasin qu'elle fréquentait autrefois. Elle pense que l'endroit a pu être emporté par la tempête.

Les journalistes de CNN Sara Smart, Isabel Rosales, Rafael Romo, Jade Gordon, Sharif Paget, Ashley R. Williams, Raja Razek et Zoe Sottile ont contribué à ce reportage.

