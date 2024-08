Le streaming RTL est en croissance - les revenus publicitaires augmentent

Le groupe RTL progresse. Les revenus augmentent lors des six premiers mois. Le nombre d'utilisateurs du service de streaming RTL+ augmente considérablement. Sur le plan opérationnel, les résultats sont légèrement inférieurs en raison des coûts liés à l'Euro de football. Cependant, la société du MDAX s'en tient à ses objectifs annuels.

Le groupe médias RTL a bénéficié d'une augmentation des revenus publicitaires au premier semestre et a augmenté ses ventes. Il a été boosté par des revenus de streaming plus élevés. La filiale de Bertelsmann a confirmé ses prévisions pour l'année complète. Les bénéfices du groupe ont augmenté de 1,8 % pour atteindre environ 2,9 milliards d'euros en glissement annuel, comme l'a annoncé RTL Group. La croissance organique a également été de 1,8 %. Les revenus publicitaires télévisés ont augmenté de 4,7 % pour atteindre 1,1 milliard d'euros.

Cependant, le bénéfice d'exploitation (EBITA) a diminué de 181 millions à 172 millions d'euros. Cela était dû aux dépenses pour les diffusions télévisées, notamment les matchs de l'Euro de football. Grâce à la diffusion exclusive de douze matchs de l'EM, RTL était le seul diffuseur privé allemand à augmenter sa part de marché.

Le résultat d'exploitation comprend également des pertes de démarrage de 84 millions d'euros pour l'activité de streaming (RTL+ en Allemagne, M6+ en France). Cependant, l'entreprise est sur la bonne voie : RTL+ a augmenté son nombre d'abonnés d'un quart pour atteindre environ 5,6 millions en un an. "Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs à long terme en matière de streaming et pour rendre notre activité de streaming rentable d'ici 2026", a déclaré Thomas Rabe, PDG de RTL et de Bertelsmann.

Le résultat net a augmenté de manière significative de 312 % pour atteindre 173 millions d'euros. Cela était dû à l'élimination des coûts de restructuration pour l'activité magazines (Gruner + Jahr) et à l'augmentation de la valeur des actions de la société américaine de technologie publicitaire Magnite, que RTL a reçues lors de la vente de sa propre filiale AdTech aux États-Unis. Les revenus et les bénéfices de la division RTL Nederland à vendre ne sont plus inclus dans les chiffres du groupe ajustés.

2026 : un milliard d'euros d'exploitation

"Sur le plan financier, le premier semestre a rencontré nos attentes, et nous confirmons nos prévisions pour l'année complète", a déclaré Rabe. Le EBITA ajusté devrait être compris entre 700 et 800 (782) millions d'euros, en hausse par rapport aux 782 millions d'euros de l'année précédente. Le chiffre d'affaires devrait augmenter à 6,6 milliards d'euros.

Dans deux ans, l'entreprise vise à atteindre le milliard d'euros de bénéfice d'exploitation. Elle imagine que le résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (EBITA) pourrait atteindre environ un milliard d'euros, a déclaré Rabe.

De plus, l'entreprise a précisé ses objectifs pour l'activité de production Fremantle : la division devrait atteindre son objectif de chiffre d'affaires de trois milliards d'euros en 2026, un an plus tard que prévu précédemment. La marge opérationnelle ajustée (marge EBITA) y sera alors d'environ neuf pour cent. Fremantle produit du contenu dans les domaines de l'entertainment, du drama et du film, ainsi que des documentaires.

ntv et ntv.de font partie du groupe RTL.

