Le stockage de batteries par panneaux solaires est un fardeau pour le réseau

De nombreux Allemands utilisent désormais non seulement des panneaux solaires, mais aussi des systèmes de stockage d'énergie accompagnants. Bien que cela soit certainement positif, cela présente également des inconvénients : selon une analyse, ces systèmes de stockage alimentent souvent le réseau stressé simultanément à pleine capacité. Des solutions plus intelligentes sont nécessaires.

Le boom de l'énergie solaire en Allemagne rend de plus en plus difficile le contrôle des réseaux de puissance, selon une étude. Une analyse de l'Institut allemand de recherche économique (DIW) à Berlin indique que la production d'énergie solaire est très concentrée autour de midi les jours ensoleillés. "Cela peut entraîner des goulots d'étranglement temporaires dans les réseaux de puissance, surtout au niveau de la distribution."

La flexibilité existante dans l'intégration des panneaux photovoltaïques (PV) n'est pas toujours utilisée de manière optimale. Récemment, de nombreux systèmes PV ont été installés en combinaison avec des systèmes de stockage d'énergie dans les bâtiments, permettant aux ménages ou aux entreprises d'augmenter leur autoproduction d'énergie PV.

"Cependant, il n'y a virtually pas d'incitations à utiliser ces systèmes de stockage de manière orientée réseau ou marché, car ni les tarifs de rachat ni, dans la plupart des cas, les tarifs d'électricité domestique n'envoient de signaux correspondants : les rémunérations et les prix sont les mêmes pour chaque kilowattheure, indépendamment du prix actuel du marché", indique l'étude.

Par exemple, il peut arriver que les systèmes de stockage PV soient déjà pleins en été pendant les heures de production PV les plus élevées et qu'ils alimentent ensuite le réseau à pleine capacité, stressant les réseaux de puissance locaux. Pour contrôler les réseaux de puissance plus efficacement, une plus grande vitesse est nécessaire dans l'installation de compteurs électriques "intelligents", selon l'étude.

Objectif d'expansion déjà atteint

L'expansion des installations solaires a pris de l'ampleur. L'an dernier, l'ajout de nouvelles capacités a presque doublé par rapport à l'année précédente, atteignant presque 14 gigawatts, selon les chiffres de l'Agence fédérale des réseaux. Selon le ministère de l'Économie, la capacité totale des installations solaires installées était de plus de 90 gigawatts à la fin juin. Cela signifie que l'objectif fédéral de 88 gigawatts d'ici 2024 a déjà été atteint.

D'ici 2030, la capacité installée doit atteindre 215 gigawatts. Pour atteindre cet objectif d'expansion, le rythme doit continuer à augmenter, selon l'étude du DIW. Le principal moteur de l'expansion est actuellement l'ajout important de petits systèmes PV sur les bâtiments, qui sont attractifs en raison des avantages d'autoconsommation. "Mais il y a aussi un revers de la médaille : il y a encore du potentiel pour les installations en champ libre."

Une raison importante de la forte croissance récente est la baisse des prix des modules solaires. Au cours des dernières années, des capacités de production très importantes ont été construites, notamment en Chine. Cependant, ces capacités sont actuellement loin d'être fully utilisées, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix des modules. La Chine domine la chaîne de production PV mondiale.

Lire aussi: