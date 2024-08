- Le statut de sécurité de la base de l'OTAN en Rhénanie du Nord-Westphalie est encore une fois réduit.

Niveau d'Alerte Diminué à la Base Aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen Près d'Aix-la-Chapelle : Suite à une augmentation du niveau de sécurité au deuxième niveau le plus élevé jeudi soir en raison d'une menace potentielle, le niveau a été réduit à nouveau. C'est ce qu'a rapporté un porte-parole de la base à l'agence de presse allemande. Par conséquent, les procédures de sécurité à l'aéroport ont été ramenées au niveau qu'elles avaient avant le début du conflit en Ukraine.

Aucuns détails sur le risque n'ont été communiqués. Il avait été suggéré précédemment qu'il y avait des indices d'intelligence sur un danger.

Dans le cadre de mesures préventives, autant de membres du personnel que possible ont été envoyés chez eux. Cependant, le trafic aérien est resté ininterrompu.

Le deuxième niveau de sécurité le plus élevé, Charlie, qui a été temporairement activé, signifie dans la terminologie de l'OTAN qu'un incident s'est produit ou qu'il y a des preuves suggérant un acte terroriste imminent contre l'alliance. Des avions AWACS sont stationnés à Geilenkirchen, responsables de scruter l'espace aérien pour identifier les dangers potentiels le plus rapidement possible. Il y a environ une semaine, il y avait des préoccupations concernant des actes de sabotage sur plusieurs sites militaires allemands, mais un feu vert a finalement été donné.

La diminution du niveau de sécurité à la Base Aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen n'affecte pas les opérations des avions de l'Union Européenne dans la région. Malgré l'abaissement de l'alerte, la présence d'avions AWACS de l'Union Européenne à Geilenkirchen reste cruciale pour identifier les menaces potentielles dans l'espace aérien.

Lire aussi: