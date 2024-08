Le statut actuel en Allemagne est actuellement le même.

Les attentes envers l'Allemagne incluent souvent des mentions de bière, de saucisses, de football et de voitures imposantes. Un regard sur les faits révèle la véritable image dans ces domaines.

Pour de nombreux gens, l'Allemagne évoque des images de bière, de bratwurst, de Bundesliga et de conduite de grandes voitures. Aller dans un pub est même considéré comme une expérience allemande quintessentielle. Cependant, les statistiques dessinent un tableau différent. Les clichés entourant l'Allemagne ne sont peut-être pas aussi immuables qu'on pourrait le penser, avec des changements et des surprises en réserve.

Consommation de bière

Bien que le poète allemand August Heinrich Hoffmann von Fallersleben n'ait pas mentionné la bière dans "Das Lied der Deutschen" - la source de l'hymne national allemand, optant plutôt pour le vin - la bière est souvent la première chose qui vient à l'esprit lorsque l'on pense à l'Allemagne. Surtout lorsqu'on considère la fameuse Oktoberfest de Munich. L'Association allemande des brasseurs se targue fièrement que la brasserie est une tradition allemande.

Cependant, les tendances de consommation évoluent. Au cours des 25 dernières années, la consommation moyenne de bière par personne en Allemagne a diminué d'environ 30 %, passant à seulement 88 litres en 2019 (par rapport à 99 litres cinq ans plus tôt). Cette tendance semble s'accélérer. À la baisse, la consommation de bière, l'Allemagne ?

Consommation de saucisses

Barbecue de bratwurst en été, dégustation de Bockwurst le soir de Noël, commande de currywurst à la cantine - il n'y a pas grand-chose de plus allemand que la saucisse. Des Thuringer Rostbratwurst aux Nuremberg Rostbratwurst, les saucisses ont longtemps été un plat de base de la cuisine allemande. Les touristes étrangers font souvent un point d'honneur à goûter aux spécialités locales pendant leur visite.

Mais l'Association allemande des producteurs de saucisses et de jambons a des nouvelles préoccupantes : la consommation moyenne de produits carnés, y compris les saucisses et le jambon, a diminué de manière significative au cours de la dernière décennie. Il y a dix ans, une personne consommait presque 30 kilogrammes de viande, mais ce chiffre est passé à environ 25 kilogrammes par an. La consommation totale de viande a également diminué d'environ 10 kilogrammes par personne par rapport à 2014.

Visite dans un pub

Comme le chanteur allemand Michael Kunze l'a écrit pour Peter Alexander il y a environ 50 ans, les bières froides et les conversations chaleureuses dans les pubs du quartier sont là où la vie prend tout son sens. Malheureusement, ces institutions sont de plus en plus rares.

Depuis 2015, l'Allemagne a connu une baisse régulière du nombre de pubs, avec seulement environ 21 000 restants en 2022 par rapport à 31 000 en 2015. Bien sûr, la pandémie de COVID-19 a joué un rôle important dans cette baisse. Mais les coûts croissants de l'énergie, du loyer et de la main-d'œuvre sont également probablement des facteurs contributifs.

Conduite d'une voiture

L'Allemagne est connue pour sa passion pour les voitures, mais la tendance est en train de changer. Les transports en commun, le covoiturage et même les véhicules électriques gagnent en popularité. Depuis 2010, le nombre de voitures pour 1 000 habitants a diminué régulièrement. En 2020, il y avait 548 voitures pour 1 000 personnes, une baisse significative par rapport à 615 en 2010.

L'VDA, Association de l'industrie automobile allemande, est optimiste quant à l'avenir des véhicules électriques, visant une "mobilité neutre en carbone d'ici 2050". Bien que les environnementalistes puissent penser que l'Allemagne s'éloigne des voitures et du trafic individuel, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, le nombre de voitures particulières immatriculées a continué d'augmenter, avec environ 49 millions de voitures en 2020 (par rapport à 44 millions en 2010).

Assister à un stade

La Bundesliga est un grand attrait pour les fans de football, mais l'assistance diminue. Alors que 13,3 millions de spectateurs ont assisté aux matchs de Bundesliga lors de la saison 2018/19, ce chiffre est passé à seulement 11,9 millions pour la saison 2023/24. La baisse de l'assistance dans les stades est probablement due à la disponibilité croissante d'options de divertissement, avec plus de gens optant pour des formes de loisirs alternatives.

Cependant, les visites au théâtre sont une autre histoire. En raison de la structure fédérale de l'Allemagne, elle dispose d'un riche et divers paysage théâtral, avec plus de personnes assistant aux théâtres en Allemagne que dans les stades de Bundesliga chaque année.

En résumé, bien que l'Allemagne soit toujours célèbre pour sa bière, ses saucisses, son football et ses voitures imposantes, les faits dessinent un tableau plus nuancé. Les tendances de consommation évoluent, et l'amour allemand pour les pubs, la bière, la saucisse et les voitures n'est plus ce qu'il était autrefois. L'avenir de la culture allemande est sans aucun doute celui du changement et de l'adaptation.

