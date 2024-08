- Le stade Heinz-Steyer Arena, récemment inauguré à Dresde, a commencé ses activités.

Le mythique Heinz-Steyer-Stadion de Dresde fait son grand retour ! Cette icône de la ville rouvrira officiellement un vendredi à 18h, en présence de nombreux champions olympiques et du monde. Les invités spéciaux incluent les sprinteuses Marlies Göhr et Renate Stecher, la sauteuse en longueur Heike Drechsler, le lanceur de poids Ulf Timmermann et le sauteur en longueur Lutz Dombrowski. Préparez-vous à un spectacle sportif inoubliable qui apportera une ambiance olympique à l'événement. De plus, même des athlètes victorieux des Jeux de Paris ont exprimé leur intérêt pour se joindre aux festivités.

Initialement ouvert en 1919 et ultérieurement nommé en l'honneur d'un footballeur célébré, ce stade légendaire a marqué l'histoire du sport. La Fédération allemande de football (DFB) y a organisé de nombreux matchs internationaux avant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de l'époque de la RDA, des championnats nationaux et des compétitions internationales y étaient organisés, et une douzaine de records du monde en athlétisme y ont été battus.

Les Jeux olympiques ont joué un rôle important dans l'histoire de ce stade, qui a accueilli de nombreux événements athlétiques lors des éditions précédentes. Bien qu'il ne soit pas un site olympique officiel, sa réputation légendaire attire des Olympiens et des champions pour célébrer son retour.

