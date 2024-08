- Le SSG appelle à un meilleur soutien financier aux collectivités locales

L'Association des Villes et Communes Saxons (SSG) réclame une amélioration significative des ressources financières allouées aux communes. Selon le président de la SSG, Bert Wendsche, des décisions doivent être prises dans l'intérêt à la fois des communes et de l'État au cours de la prochaine législature. Les communes saxonnes sont sous-financées par rapport aux autres États fédéraux en ce qui concerne la répartition des tâches et des dépenses. Elles sont en retard d'environ 200 euros par habitant par an, soit environ 800 millions d'euros au total. Bien qu'il y ait eu trois paquets de secours en 2023, il est peu probable qu'ils soient accordés cette année. Par conséquent, le résultat annuel pour le secteur municipal sera "très négatif".

Selon Wendsche, les allocations globales au niveau municipal n'ont pas évolué aussi défavorablement qu'en Saxe depuis 2010. Cela est moins dû à l'égalité financière des communes qu'à des contributions et remboursements consistently decreasing from the Free State's state budget, such as cuts in funding programs. Les finances municipales doivent être améliorées de manière durable, et la portée des villes et communes doit être augmentée. Sinon, elles ne pourront pas rivaliser avec les nouveaux États fédéraux et suivre le développement économique.

"Celui qui commande doit payer !"

La SSG propose que l'État soit financièrement impliqué dans les tâches transférées aux communes. Pour compenser les charges supplémentaires, celles-ci doivent être ajustées dynamiquement ou prises en compte de manière permanente dans l'égalité financière des communes. Le principe de "celui qui commande doit payer - et en permanence !" doit également s'appliquer au niveau fédéral. La SSG appelle l'État de Saxe à lancer une initiative du Conseil fédéral pour donner à l'Association fédérale des porte-parole municipaux le droit d'être entendue au Conseil fédéral. À l'avenir, le gouvernement fédéral et les États ne doivent pas être autorisés à adopter de nouveaux engagements dont les coûts sont transférés aux communes. Une compensation pour les charges supplémentaires liées aux lois fédérales est exigée, d'abord pour les États, puis pour les communes.

Si les finances des communes ne sont pas améliorées, peu d'investissements seront réalisés dans les années à venir, en particulier dans les investissements dans la construction, à un moment où l'industrie de la construction est déjà en difficulté.

La SSG s'oppose à un moratoire pour la fermeture des jardins d'enfants. Le moment n'est pas venu pour une extension des normes. Plusieurs partis avaient plaidé en faveur de cela, utilisant le nombre décroissant d'enfants pour améliorer les soins aux filles et aux garçons dans les jardins d'enfants. Le nombre d'enfants diminuera de manière permanente et significative. "Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les jardins d'enfants vides", a déclaré Wendsche.

Lire aussi: