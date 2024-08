Le sprinter américain Noah Lyles dit qu'il a été testé positif au Covid-19, il a quand même couru la course de 200 mètres.

Dans une interview avec NBC, Lyles a déclaré se sentir vraiment horrible lorsqu'il s'est réveillé le mardi matin et qu'il s'hydrate pendant sa quarantaine. Il a déclaré qu'il n'avait jamais envisagé de sauter la course et qu'il est toujours incertain quant à sa participation au relais prévu pour samedi.

"Cela a vraiment eu un impact. Mais je n'ai jamais été plus fier de moi-même pour avoir pu venir ici et obtenir une médaille de bronze", a déclaré le champion olympique du 100m.

La nouvelle du test positif de Lyles est arrivée peu de temps après sa défaite surprise dans la course masculine du 200 mètres, son épreuve de prédilection. Lyles a terminé à la troisième place, incapable de surpasser le Botswanais Letsile Tebogo et son compatriote de l'équipe américaine Kenneth Bednarek, qui ont terminé premier et deuxième respectivement.

Cependant, les résultats de la course ont rapidement été éclipsés lorsque Lyles s'est allongé sur la piste juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. Il a été aidé à quitter la piste par le personnel médical en chaise roulante et conduit à la zone de maintien médical.

Cette histoire est en développement et sera mise à jour.

