- Le spectacle radieux de l'automne: le Soleil, la Lune et les étoiles en septembre

Septembre offre un spectacle extraordinaire dans le ciel nocturne avec une éclipse lunaire partielle. Le 18 septembre, la pleine lune glissera à travers la pénombre de la Terre, frôlant son ombre. Cependant, au milieu de l'éclipse à 4h44, seulement environ 9% du diamètre apparent de la lune sera caché par l'ombre de la Terre. La partie nord-ouest de la lune présentera une lueur rougeâtre sombre. La lune entrera dans l'ombre à 4h12 et en sortira autour de 5h17.

Coïncidence, la lune sera également à son approche la plus proche de la Terre le même jour, à une distance de 357 286 kilomètres. Cette combinaison de pleine lune et de périgée peut provoquer des marées élevées le long des côtes et potentiellement déclencher des séismes et des éruptions volcaniques. La nouvelle lune aura lieu le 3 septembre à 3h56, et deux jours plus tard, le 5 septembre, la lune sera à son point le plus éloigné de la Terre, à une distance de 406 211 kilomètres.

Venus commence sa phase d'étoile du soir. Actuellement, elle n'est pas particulièrement remarquable, mais elle peut être repérée juste au-dessus de l'horizon occidental au crépuscule. Elle se couche dix minutes avant 21h. Le 5 septembre, la lune croissante se joindra à Venus dans le ciel du soir.

Mars se distingue comme une figure importante dans le ciel tardif de la nuit. Le 5 septembre, il passera de la constellation du Taureau aux Gémeaux. Jupiter, également dans le Taureau, changera son apparition pour les heures tardives du soir. Le 1er septembre, Jupiter se lèvera un quart avant minuit, et le 30 septembre, il se lèvera à 22h. Il règne comme la planète la plus brillante dans le ciel nocturne, avec Venus se couchant avant son lever. La nuit du 23 au 24 septembre, la lune décroissante passera au nord de Jupiter.

L'histoire de la découverte de Neptune

Saturne sera en opposition avec le soleil le 8 septembre, dans la constellation du Verseau. Ce jour-là, Saturne sera à son approche la plus proche de la Terre, à une distance de 1 294 millions de kilomètres. À l'opposition, il faut 1 heure et 12 minutes pour que la lumière voyage de Saturne à la Terre.

Le 21 septembre, Neptune, la planète la plus éloignée de notre système solaire, sera en opposition avec le soleil dans la constellation des Poissons. En raison de sa distance du soleil, il ne peut être vu que comme une petite tache bleue à travers un télescope ou des jumelles. Son existence a été hypothétisée en raison d'anomalies dans l'orbite d'Uranus. Neptune a été découvert le 23 septembre 1846, près de son emplacement prévu, par Johann Gottfried Galle et Heinrich d'Arrest, à l'observatoire de Berlin. Il est 30 fois plus éloigné du soleil que la Terre, et il faut 165 ans pour qu'il orbite autour du soleil une fois.

Neptune est la quatrième plus grande planète de notre système solaire, avec un diamètre de 49 000 kilomètres, presque quatre fois celui de la Terre. Cette année à l'opposition, Neptune sera éloigné de 4 322 millions de kilomètres, une distance que la lumière met quatre heures à parcourir.

Mercure offre une excellente visibilité matinale pendant les premiers jours du mois. Du 6 au 11 septembre, il sera le plus visible à l'aube, juste au-dessus de l'horizon est.

Le caractère estival du dais étoilé du soir persiste. L'orange Arcturus est loin à l'ouest. Le Triangle d'été de Vega, Deneb et Altair a légèrement glissé à l'ouest. À côté de Vega, l'étoile principale de la Lyre, on peut voir un petit losange d'étoiles dans de bonnes conditions d'observation. L'étoile du coin sud-ouest, celle qui se trouve en bas à droite de notre perspective, a été nommée Sheliak par les Arabes, signifiant harpe. Elle est mieux connue sous sa désignation de catalogue, Beta Lyrae.

Cette étoile présente une explosion de lumière tous les treize jours, apparaissant 2,5 fois plus faible que d'habitude. Ce changement de lumière récurrent a été découvert en 1784 par le jeune amateur d'astronomie John Goodricke de York, en Angleterre. Pour cela et d'autres découvertes, il a reçu la prestigieuse médaille Copley de la Royal Society britannique en avril 1786.

Immanquable dans le ciel sud-est se trouve le carré d'étoiles de Pégase, également connu sous le nom de Carré d'automne, car Pégase est la constellation principale de l'automne. Le Carré d'automne représente seulement une partie de Pégase, dont la figure est beaucoup plus grande. Pégase est une créature mythologique, un cheval ailé qui est censé inspirer les poètes à des envolées lyriques. Lorsque le héros Persée décapita la terrible Gorgone Méduse, le cheval ailé Pégase jaillit de son corps, s'envola dans les airs et atterrit sur le mont Hélicon. Ses sabots frappant le sol firent jaillir la source Hypocrène. Quiconque boit à cette source obtient des ailes pour son imagination.

La Grande Ourse est profondément enfoncée dans le nord-ouest, tandis que Cassiopée monte dans le nord-est. Juste au-dessus de l'horizon ouest, Arcturus, connu sous le nom de Gardien de l'Ourse, fait tournoyer la Grande Ourse autour de l'Étoile polaire. Arcturus est l'étoile principale de la constellation de Bootès. Son nom grec signifie berger d'oxen. Près de Bootès, on peut reconnaître un demi-cercle d'étoiles qui forme la constellation de la Couronne boréale. À l'intérieur se trouvent deux étoiles variables éruptives, R CrB et T CrB. On suspecte que T Coronae Borealis (T CrB) pourrait avoir une explosion de brillance visible à l'œil nu plus tard cette année, bien que cela ne soit pas certain.

Le 16 septembre, l'après-midi, le soleil passe du signe du Lion à celui de la Vierge. L'équinoxe d'automne a lieu précisément le 22 septembre à 14h44 UTC, lorsque le soleil traverse l'équateur céleste et se dirige vers la partie sud de la sphère céleste. Ce point d'intersection entre la trajectoire descendante du soleil et l'équateur céleste est également connu sous le nom de point de la Balance, car il marque le début du signe astrologique de la Balance. Ce point de la Balance ou de l'automne se trouve dans la constellation de la Vierge.

Le ciel nocturne du 18 septembre n'est pas seulement illuminé par une éclipse lunaire partielle, mais la lune atteint également son point de rapprochement le plus proche de la Terre, appelé périgée, à une distance de 357 286 kilomètres. During this lunar eclipse, the night sky will display an extraordinary sight as the northwestern part of the moon exhibits a dark, reddish glow.

September is a month of celestial events, and one of the fascinating spectacles in the night sky is Mars transitioning from the constellation Taurus to Gemini on September 5th. This red planet becomes a prominent figure in the late night sky, providing an excellent opportunity for stargazers.

Lire aussi: