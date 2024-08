- Le spectacle mérite-t-il la prochaine star de télévision?

Lorsque la série FX "The Bear" a fait ses débuts en juin 2022, elle était un joyau caché parmi les fans de la télévision. Elle a transporté les téléspectateurs dans la vie quotidienne incroyablement stressante et, selon plusieurs grands chefs réels, a dépeint de manière réaliste la folie qui accompagne la gestion d'un restaurant. En même temps, les huit premiers épisodes ont servi des drames interpersonnels qui ont rendu les destins de tous les personnages attachants, du présumé génie culinaire Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White, 33) au plus petit aide de cuisine.

Depuis la deuxième saison l'an dernier, "The Bear" est loin d'être un joyau caché. Quatorzième Golden Globes remportés et dix Emmys primetime remportés parlent d'eux-mêmes, mettant justeifiablement "The Bear" sous les projecteurs. La série a également touché la corde sensible de son public grandissant lors de la deuxième saison, assaisonnée de guest-stars massives, et a une fois de plus satisfait de manière créative les envies culinaires visuelles. "The Bear" a déjà remporté deux étoiles, et avec la nouvelle saison disponible sur Disney+ dès le 14 août, une troisième est sur le point d'être ajoutée.

De la cuisine étoilée Michelin au chaos ? Voici où la deuxième saison nous a laissés

Le chef Carmy est recroquevillé dans le réfrigérateur verrouillé comme un tas de misère, ayant accidentellement rompu avec sa petite amie. Entre-temps, le stress est tel pour son chef de cuisine Sydney Adamu (Ayo Edebiri, 28) qu'elle doit vomir dans la cour arrière du restaurant. Et dans la cuisine elle-même, le chaos a régné depuis longtemps. Le test de stress avant la réouverture de "The Bear", qui a clos la finale de la deuxième saison, a tenu son nom.

Dans les nouveaux épisodes, Carmy doit donc d'abord lécher ses propres plaies et se réconcilier avec son personnel. Mais le compte à rebours impitoyable dans la cuisine ne lui laisse pas beaucoup de temps pour l'apitoiement sur soi. Depuis le début de la deuxième saison, une épée de Damoclès coûteuse plane sur "The Bear" : pour financer la réouverture, Carmy et sa sœur Natalie (Abby Elliott, 37) ont dû emprunter 500 000 dollars à leur "oncle" Jimmy "Cicero" Kalinowski (Oliver Platt, 64). Ils ont seulement 18 mois pour rembourser, sinon la propriété, y compris le restaurant, ira à lui. Bref : la prochaine catastrophe n'est qu'à un coup de couteau.

Lorsque la passion devient obsession

"The Bear" a remporté ses Emmys principalement dans la catégorie comédie, et c'est vrai : la série sert une grande portion d'humour grâce à son humour noir et aux événements chaotiques. Mais une bonne recette nécessite plus d'un ingrédient. Au cœur de "The Bear", il y a une série dramatique qui prend ses personnages et leur profession au sérieux.

"The Bear" explore des thèmes comme la santé mentale avec la même lumière parfois dure qu'elle utilise pour scruter les nouvelles créations de ses chefs. Comme le drame musical "Whiplash", une question centrale est posée : à quel moment la passion est-elle encore de la passion - et quand devient-elle une obsession ?

Carmy, en tout cas, a dû admettre à la fin de la deuxième saison qu'il n'arrivait pas à concilier sa carrière et sa relation. Dans un retournement de situation particulièrement malheureux, il a accidentellement confessé cela à sa petite amie Claire, qui a ensuite quitté le restaurant en larmes. Il semble qu'il ne puisse pas l'avoir. Mais sans elle, il pourrait avoir perdu son dernier fil de sécurité, qui pourrait le sauver d'un destin similaire à celui de son frère aîné Mikey. Carmy pourra-t-il démêler le désordre qu'il a créé d'ici la troisième saison ?

Il est vrai que le stress écrasant dans la cuisine de "The Bear" ne peut peut-être être compris que par ceux qui travaillent dans l'industrie. Cependant, tout le monde connaît ces situations où tout semble s'accumuler et menace de s'effondrer. C'est là que "The Bear" brille vraiment : au cœur, c'est une série optimiste qui offre de la camaraderie et de l'amitié chaleureuse au milieu du chaos, et la garantie que tout ira bien à la fin. Après tout, comme on dit, "c'est toujours la nuit la plus sombre avant l'aube".

Personnages principaux humains et symboliques

Depuis le premier épisode, l'un des personnages les plus importants est la nourriture préparée dans "The Bear". La série trouve des moyens ingénieux de mettre en valeur ses délices culinaires visuellement et auditivement, même s'il s'agit simplement d'une omelette en train d'être cuite comme un traitement ASMR. Il est également important pour les créateurs de montrer le chemin difficile vers le menu parfait, et combien de fois des tentatives créatives mais immangeables se retrouvent à la poubelle ou sur le mur.

Outre le trio de Jeremy Allen White, Ayo Edebiri et Ebon Moss-Bachrach (47), autour desquels la plupart des histoires tournent, ce sont les guest-stars qui donnent à "The Bear" son goût unique. Dans l'épisode de Noël de la deuxième saison, par exemple, la moitié d'Hollywood a fait une apparition, notamment Jamie Lee Curtis (65), Bob Odenkirk (61) et Sarah Paulson (49). Je ne rivel pas les plus grands caméos de la troisième saison, mais je peux dire qu'il y aura de nouveaux et de familiers invités stars.

La nouvelle saison de "The Bear" sera-t-elle à la hauteur de l'étalon élevé fixé par ses saisons précédentes ? Les abonnés Disney+ peuvent le découvrir par eux-mêmes à partir du 14 août, lorsque les dix épisodes de la troisième saison seront disponibles. Et même après avoir regardé, ils en voudront encore.

