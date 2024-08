- Le spectacle des feux d'artifice de la Pyronale de Berlin recommence.

Après une pause d'une année, les maîtres du feu d'artifice internationaux s'apprêtent à concourir pour le spectacle pyrotechnique le plus spectaculaire lors du festival Pyronale sur le Maifeld au Stade olympique de Berlin. Cet événement, prévu pour les 30 et 31 août (vendredi et samedi), devrait attirer un nombre incalculable de spectateurs.

Cette 16ème édition mettra en scène six équipes d'"artistes du feu d'artifice internationaux de renom" originaires de Finlande, du Canada, des Pays-Bas, de Roumanie, de Pologne et du Royaume-Uni.

Leurs créations seront évaluées par un jury composé de professionnels, d'artistes et de célébrités, dont, pour la première fois cette année, la célèbre cheffe de télévision Sarah Wiener (62 ans).

Chaque équipe présentera un spectacle en trois parties les deux jours, commençant aux alentours de 21h. Elles commenceront par un spectacle de feu d'artifice avec un schéma de couleurs spécifique (violet-vert cette année), puis synchroniseront leur spectacle sur de la musique préenregistrée, et enfin, interpréteront une sélection de leurs pièces de musique classique préférées. L'événement utilisera environ six tonnes de matériaux.

Le maire de Berlin, Kai Wegner (CDU), est attendu à la cérémonie d'ouverture le vendredi soir. Wegner est également le parrain de l'événement. Les billets commencent à 29 euros.

Malheureusement, le Pyronale a été reporté l'année dernière en raison de travaux de maintenance sur le site. Le dernier spectacle de feu d'artifice a eu lieu en 2022, malgré la sécheresse.

Pendant leur temps libre entre les performances, les artistes du feu d'artifice internationaux pourront explorer les richesses culturelles de Berlin. Ayant obtenu du temps libre après l'intense compétition, ils pourront profiter de la vie nocturne vibrante de la ville.

