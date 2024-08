- Le spectacle de Modigliani est terminé - le musée attend beaucoup d'intérêt

Le musée Barberini à Potsdam attend une forte intérêt des visiteurs lors des derniers jours de l'exposition sur le peintre Amedeo Modigliani. "Nous remarquons effectivement une augmentation de l'intérêt des visiteurs lors des derniers jours de l'exposition, comme cela a été le cas avec Modigliani", a déclaré un porte-parole du musée. L'exposition se termine le 18 août.

Le musée satisfait du nombre de visiteurs

Le musée se dit "très satisfait du nombre actuel de visiteurs", a ajouté le porte-parole. Cependant, il prévoit d'attendre jusqu'après le 18 août pour tirer une conclusion finale, "lorsque l'exposition sera vraiment terminée".

Les prévisions de températures chaudes pour les jours à venir pourraient certainement contribuer à un dernier afflux de visiteurs. "Que ce soit dû à la température ou simplement à la saison estivale, c'est difficile à dire exactement - mais nos salles sont bien climatisées, et cela pourrait inciter certains à visiter le musée", a noté le porte-parole.

L'exposition présente 90 œuvres

Le musée Barberini présente la première exposition Modigliani en Allemagne depuis 2009. Les 90 œuvres exposées, y compris des pièces d'artistes tels que Schiele, Klimt et Picasso, ont été prêtées par des villes telles que Paris, Londres et New York. L'exposition, créée en collaboration avec la Staatsgalerie Stuttgart, a attiré 90 000 visiteurs là-bas. Le Barberini vise à offrir un nouveau regard sur les portraits de femmes et les nus de Modigliani, mettant en évidence l'approche égalitaire de l'artiste italien (1884-1920) envers ses modèles.

À l'ouverture, Ortrud Westheider, directrice du musée Barberini, a déclaré : "Modigliani n'a pas réduit ses modèles à des objets, mais s'est plutôt trouvé dans une relation d'égalité avec eux". Christiane Lange, directrice de la Staatsgalerie Stuttgart, a ajouté : "Pour la première fois, une exposition s'éloigne de l'image de Modigliani en tant que séducteur alcoolique".

