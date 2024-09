- Le spectacle de l'amour à Venise

Gaga, 38 ans, et son partenaire, Michael Polansky, 46 ans, ont créé une ambiance sucrée en arrivant à Venise le 2 septembre. Ils ont débarqué à un événement du festival de cinéma au luxueux hôtel Belmond Hotel Cipriani, faisant une entrée en bateau comme de vrais Vénitiens. Avant même d'atteindre le quai, ils ont ainsi posé pour les photographes, s'embrassant et s'enlaçant. Une fois sur la terre ferme, leur démonstration d'affection a continué, alors qu'ils échangeaient des baisers sous l'œil des caméras et entraient dans le lieu main dans la main. Pour l'occasion, Gaga était vêtue d'une robe en soie à manches longues à pois, tandis que Polansky optait pour un ensemble noir composé de pantalon, chemise et veste. Intrigamment, malgré la nuit noire, tous deux ont gardé leurs lunettes de soleil.

Confirmation des prochaines noces

Gaga et Polansky sont ensemble depuis le début de l'année 2020, mais ont gardé leur relation discrète, laissant certains croire qu'ils s'étaient séparés. Cependant, la chanteuse a mis fin à toutes les spéculations sur leur relation lors des Jeux olympiques du mois dernier en présentant Polansky au Premier ministre français Gabriel Attal, 35 ans, comme son futur époux - "mon fiancé". Par le passé, Gaga a été fiancée à plusieurs hommes : l'acteur américain Taylor Kinney de 2011 à 2016, et l'agent d'art Christian Carino de 2017 à 2019.

Gaga, avec un sourire radieux, s'est tournée vers Polansky et lui a murmuré "Je t'aime" alors qu'ils se frayaient un chemin dans la foule du lieu. Plus tard, lors de leur interview, le journaliste a demandé

