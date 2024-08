- Le spectacle commence devant un public de milliers à la Gamescom.

C'est parti à la Gamescom, la plus grande exposition mondiale de jeux vidéo et de jeux d'ordinateur, où environ 4 000 spectateurs ont assisté à la présentation d'une série de jeux à venir dans un centre d'exposition de Cologne.

Le segment "Opening Night Live" a emmené les spectateurs dans un voyage à travers des décors historiques, des scénarios contemporains sombres et des visions apocalyptiques glaçantes, où des héros doivent combattre des forces du mal. Des bandes-annonces ont été diffusées pour le jeu de chevalerie médiévale "Kingdom Come Deliverance II", le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 6" et la fête de destruction de zombies "Dying Light: The Beast".

Dans "Dune Awakening", les participants commencent par lutter pour leur survie sur la planète désertique Arrakis, avant de poursuivre le pouvoir et l'influence. Ce jeu promet d'attirer les fans des films, qui ont déjà vu des vers des sables à l'écran et ont maintenant l'occasion de les voir sur les écrans d'ordinateur.

La présence de grandes entreprises américaines était omniprésente, avec la série "Secret Level" d'Amazon Prime et "Squid Game: Unleashed" de Netflix. Le jeu d'action "Batman: Arkham Shadow", influencé par la série de bandes dessinées, nécessite le casque de réalité virtuelle Quest 3 de Meta pour une expérience optimale.

Le côté nostalgique est revenu avec le jeu de stratégie "Civilization VII", sorti pour la première fois en 1991. Son directeur créatif, Ed Beach, a salué le voyage des joueurs à travers l'histoire alors qu'ils créaient leurs civilisations sur scène.

Tim Miller, producteur de "Secret Level", était visiblement ému sur scène : "Nous ne pouvons tout simplement pas avoir assez de jeux vidéo." La série a habilement mélangé différents mondes de jeux vidéo.

Après l'événement du soir, les portes des autres halls d'exposition se sont ouvertes le mercredi matin, permettant aux visiteurs d'accéder aux stands des différentes entreprises.

Gamescom en tant qu'événement populaire

Gamescom est un salon public sur invitation avec des billets achetés, attirant de nombreux représentants de l'industrie pour le réseautage et les affaires. Les billets sont déjà vendus le samedi et l'événement se termine le dimanche.

L'an dernier, environ 320 000 personnes de différents pays ont assisté à l'événement, et le nombre de participants cette année pourrait dépasser ce chiffre. Le record d'affluence est de 373 000 en 2019, mais il y a eu une baisse en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, les prévisions pour cette année sont optimistes, avec une augmentation de l'offre : plus de 1 400 exposants de 64 pays présentant de nouveaux jeux vidéo et informatiques, des innovations techniques et des services, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.

L'industrie fait face à des défis

L'hôte de l'événement, Geoff Keighley, a reconnu que l'industrie traverse actuellement des difficultés. En effet, de nombreux studios, en particulier les plus petits, rencontrent des difficultés économiques. Depuis la fin de la pandémie de COVID-19, la demande de jeux a diminué, mais les coûts de fabrication ont augmenté, décourageant les investisseurs.

Selon le blog "Game Industry Layoffs", environ 11 540 emplois dans l'industrie ont été perdus dans le monde cette année, soit une légère augmentation par rapport aux 10 500 emplois perdus l'année dernière. Plusieurs studios indépendants en Allemagne ont également fermé.

Lire aussi: