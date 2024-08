- Le spectacle cinématographique de cette semaine commence.

Moritz Bleibtreu et Laura Tonke ont déjà collaboré dans le film "Caveman". Leur dernière comédie, intitulée "Alles Fifty Fifty", les voit jouer un couple d'avocats divorcés. Ils essaient de gérer l'éducation de leur fils gâté dans un luxueux resort sur la côte d'Apulie. Le film, réalisé par Alireza Golafshan, qui a remporté le prix du film bavarois pour son travail dans "Goldfische", explore les défis de la cohabitation et de l'éducation dans une famille recomposée. Une telle organisation peut-elle réussir ?

Retour dans le temps : "Les Inflexibles 2 - Bonjour, vous les belles !"

Tina Powileit, la batteuse du groupe de rock féminin Mona Lise fondé en 1982, prend la scène. Dans le documentaire de Torsten Körner "Die Unbeugsamen 2 - Good Morning, You Beautiful Ones!", elle cherche à prouver que les femmes peuvent réussir sans l'implication des hommes. Le film met en avant des femmes est-allemandes célèbres comme l'ancienne maire Brunhilde Hanke, l'activation pour la paix Ulrike Poppe, l'actrice Katrin Sass et la peintre Doris Ziegler. Elles discutent de leur vie, carrière, rêves et peurs, ainsi que de l'influence de leur mère et grand-mère en RDA.

Hunter Schafer dans le film d'horreur "Cuckoo" du réalisateur de Leipzig

Ce film d'horreur glaçant réalisé par Tilman Singer de Leipzig et mettant en scène la star de la série Hunter Schafer crée une sensation d'emprisonnement grâce à sa conception sonore. Schafer, âgée de 25 ans, est connue pour son rôle dans "Euphoria". Dans "Cuckoo", elle joue Gretchen, une adolescente de 17 ans qui emménage avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur dans un resort des Alpes bavaroises suite au décès de sa mère. Gretchen est impatiente de partir car le resort lui donne plus l'impression d'une prison que d'un lieu de vacances. Des événements étranges commencent à se produire dans la région.

Film historique "Gloria!": Quand les filles se rebellent avec la musique

Même les tâches quotidiennes comme couper des carottes sont faites en rythme dans ce film. Les vêtements sont lavés et la cour nettoyée sur le tempo. Teresa, une timide bonne, imagine une telle vie avant de découvrir son propre talent musical. Margherita Vicario, avec son premier long métrage enjoué "Gloria!", l'a présenté en compétition à la Berlinale en février. L'histoire suit un groupe de jeunes femmes vivant dans une école de musique pour orphelines près de Venise, dirigée par un maestro autoritaire. Il est situé autour de 1800 et raconte leur lutte pour l'émancipation.

