Déclaration émise par Oasis - Le spectacle à Glastonbury a été annulé par le groupe.

Oasis suscite l'excitation avec l'annonce de leur tournée et leur réunion le 27 août

Des rumeurs ont circulé dans l'univers de la musique lorsque Oasis a annoncé leur réunion et leur calendrier de tournée le 27 août. De nombreux fans ont remarqué que leur premier arrêt de tournée avait lieu cinq jours avant le légendaire festival de Glastonbury, alimentant les spéculations selon lesquelles ils pourraient également monter sur scène là-bas. Cependant, le groupe a récemment mis les choses au clair.

Oasis ne se produira pas à Glastonbury en 2025

Sur le canal X officiel d'Oasis, où leurs dates de tournée ont également été révélées le lendemain (28 août), une clarification a été faite dans l'après-midi. "Contrairement aux suppositions des médias, Oasis ne montera pas sur scène au festival de Glastonbury 2025 ni à aucun autre festival l'année prochaine", a-t-il révélé. La seule occasion de voir le groupe en direct est lors de leur Oasis Live '25 World Tour".

Actuellement, le calendrier de la tournée d'Oasis comprend 14 spectacles au Royaume-Uni et en Irlande. Cela comprend quatre spectacles en juillet au Heaton Park, Manchester, et quatre concerts au stade de Wembley de Londres à la fin du juillet et au début du août.

Selon "The Sun", des concerts supplémentaires sont en préparation, avec le guitariste Bonehead (59) qui rejoint également la tournée. Il est intéressant de noter qu'Oasis a déjà assuré la tête d'affiche du festival de Glastonbury à deux reprises - en 1995 et 2004. Liam et Noel Gallagher ont également tous deux joué là-bas en solo, Liam avec son ancien groupe Beady Eye et Noel avec les High Flying Birds, aussi récemment qu'en 2022.

