Impact du réchauffement climatique ou du changement climatique - Le spécialiste recommande de stimuler les investissements dans l'adaptation au climat pour les municipalités.

Expert en climatologie urbaine Sascha Henninger encourage les municipalités de Rhénanie-Palatinat à renforcer leurs investissements dans l'adaptation au climat. Il est essentiel, selon lui, de ne pas se concentrer uniquement sur la défense contre le climat, mais aussi d'implémenter des stratégies d'adaptation appropriées. Les conséquences du changement climatique sont vastes. "Il est grand temps de se préparer à y faire face."

Selon l'aide environnementale allemande (DUH), plusieurs villes de Rhénanie-Palatinat ne protègent pas suffisamment leurs habitants de la chaleur estivale. Ces villes manquent de verdure et ont une superficie scellée excessive, les transformant en "fournaises de chaleur", selon la critique de DUH dans son évaluation nationale de la chaleur. La tendance vers plus de béton et moins de verdure est préoccupante.

Henninger souligne que même si aucune nouvelle émission de CO2 n'entre dans l'atmosphère, nous subirons encore des conséquences pendant une longue période en raison de la durée de vie des gaz à effet de serre préexistants. "Il n'est pas suffisant de simplement appuyer sur un interrupteur et que tout ira bien. Il y a un délai." Les étapes importantes comprennent plus de verdure et d'eau dans les zones urbaines, le désealing des surfaces et l'ajout de plus de couverture. "La liste des actions est considérable et doit toujours être adaptée à l'emplacement spécifique."

En tant qu'expert en climat urbain, Henninger conseille de nombreuses municipalités et villes de Rhénanie-Palatinat sur la conception résiliente au climat. Selon l'évaluation de la chaleur de DUH, Ludwigshafen, Worms et Mayence ont particulièrement mal performé. "Les trois villes sont caractérisées par un degré élevé de scellage", a déclaré Henninger. "Les matériaux de construction artificiels comme le béton absorbent la chaleur pendant la journée et la libèrent ensuite à la couche d'air voisine, principalement pendant les heures de la nuit et du soir."

Un autre problème est l'absence d'ombrage, comme celui des arbres. "Si il y a de nombreuses surfaces scellées et peu de verdure, cet effet peut être encore plus prononcé, car il n'y a pas de canopées d'arbres pour protéger la surface de la lumière directe du soleil", a expliqué Henninger. De plus, la circulation de l'air est limitée dans plusieurs endroits en raison des bâtiments élevés du centre-ville.

À Ludwigshafen, Worms et Mayence, l'emplacement géographique aggrave également le problème. "Les trois, avec leur situation dans la plaine du Rhin supérieur, sont déjà caractérisés par des températures plus élevées en raison de leur climat, même sans impact climatique urbain", a élaboré le professeur de l'université. "La chaleur semble donc encore plus intense pour les habitants de la ville."

