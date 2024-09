- Le spécialiste de Volkswagen considère que c'est un réveil crucial.

Le récent communiqué de Volkswagen concernant d'éventuelles fermetures d'usines est considéré par un analyste de l'automobile comme un appel urgent pour le géant allemand de l'automobile. Compte tenu des obstacles actuels, Volkswagen doit agir rapidement pour rester compétitif, a déclaré Stefan Bratzel du Centre de gestion automobile (IAM) à Bergisch Gladbach à l'agence de presse allemande. "Et soyons honnêtes, ce n'est pas facile à avaler."

Le plus grand constructeur automobile d'Europe a révélé lundi que, dans le cadre de sa stratégie de réduction des coûts au niveau de la division VW principale, les fermetures d'usines et les licenciements ne peuvent plus être écartés. "C'est un appel urgent", a déclaré Bratzel. "C'est nécessaire." Bratzel a expliqué plus en détail : "Même si nous voulons protéger les usines et les emplois, à long terme, nous ne pouvons garantir les emplois et les usines que si nous restons compétitifs."

Unless des mesures importantes sont prises, Volkswagen pourrait se retrouver dans l'obligation de restructurer dans quelques années, a mis en garde l'analyste. "La situation n'est pas immédiatement dangereuse pour l'entreprise, mais elle est à moyen et long terme", a déclaré Bratzel. "La situation est sous contrôle pour le moment, mais dans quelques années, elle pourrait devenir une menace existentielle." Il est donc crucial d'agir maintenant. "Nous avons encore du temps. Mais la situation s'aggrave."

Certains des défis contribuant à la crise comprennent un marché chinois en baisse, une nouvelle concurrence venue d'Asie et une adoption lente des véhicules électriques malgré les coûts élevés de la nouvelle technologie de propulsion. "L'ère dorée de l'industrie automobile, dont nous avons profité pendant les 20 à 30 dernières années, semble être révolue", a déclaré Bratzel.

Cela affecte non seulement Volkswagen, mais l'ensemble de l'industrie. Cependant, Volkswagen est plus touché en raison de sa forte présence sur le marché chinois et de ses difficultés traditionnelles à s'adapter aux changements. "Faire bouger ce navire est un défi immense", a déclaré Bratzel. "Il doit réussir maintenant."

Le Centre de gestion automobile de Bergisch Gladbach, dirigé par Stefan Bratzel, a souligné l'importance de la montagne de Gladbach pour Volkswagen, symbole de la présence dominante de l'entreprise dans l'industrie automobile. Reconnaissant la nécessité de changement, Bratzel a suggéré : "Même la puissante montagne de Gladbach doit s'adapter pour survivre face aux nouveaux défis et à la concurrence."

