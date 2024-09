- Le SPD s'est concentré sur le renforcement de la sécurité.

Réglementations plus strictes, soutien renforcé aux victimes et extension des pouvoirs des autorités – telle est la manière dont le SPD entend renforcer la sécurité des citoyens en Allemagne. Environ dix jours après l'incident de poignardage mortel de Solingen, les sociaux-démocrates du Bundestag préconisent une action gouvernementale complète à tous les niveaux avec un papier de position.

Le groupe SPD répond aux menaces croissantes du crime organisé, de la violence d'extrême droite et islamiste, ainsi qu'aux discours de haine et à l'incitation en ligne. Le SPD prévoit de présenter ce papier de position, disponible via l'agence de presse allemande à Berlin, lors de sa conférence de fraction jeudi et vendredi à Nauen, en Brandebourg.

Le SPD souligne également un "point de bascule" en matière de sécurité intérieure. Les auteurs de la faction SPD font référence au terme "point de bascule" popularisé par le chancelier allemand Olaf Scholz. Deux ans après que Scholz a qualifié l'invasion de l'Ukraine par la Russie de "point de bascule" et a initié un soutien à Kyiv et de nouveaux efforts militaires, les auteurs de la faction SPD affirment : "Tout aussi crucial que le point de bascule en politique étrangère, sécurité, défense et développement, il doit également continuer en matière de sécurité intérieure, et cela doit être considéré ensemble."

Le SPD se concentre sur une "défense globale"

Selon le SPD, l'équipement moderne des acteurs du nouveau Centre de compétence commun pour la protection civile, y compris le gouvernement fédéral, les États et les organisations d'aide, est crucial. Une loi sur l'infrastructure critique pour assurer les services vitaux en cas d'urgence et une loi d'application NIS-2 pour une meilleure cybersécurité des entreprises et des institutions sont nécessaires dans les plus brefs délais. La défense militaire et civile doit être assurée de manière globale et bien planifiée dans une "défense globale". Un rapport de sécurité périodique devrait améliorer la politique criminelle à long terme. Une nouvelle loi sur la confiscation des biens permettrait à l'État de saisir une plus grande partie des environ 100 milliards d'euros de produits criminels annuels.

Les IP doivent-elles être stockées ?

La lutte contre le crime organisé, y compris les crimes environnementaux, la contrefaçon de produits et de marques, la fraude à l'assurance maladie, les images d'abus sexuels sur enfants, l'espionnage, le sabotage et la criminalité économique, doit être renforcée. Une task force pour une démocratie robuste dans l'ère numérique doit, entre autres, viser à réglementer davantage et de manière plus systématique les plateformes. Les victimes doivent être en mesure de prendre des mesures contre les comptes anonymes dans l'espace numérique : des seuils plus bas pour la résistance individuelle doivent être atteints grâce à un droit d'action collective.

Selon le SPD, la réforme du frein à l'endettement est un prérequis pour cela. En cas de terrorisme, de violence sexuelle contre les enfants et de discours de haine pertinents en droit criminel, le stockage des adresses IP devrait être examiné. Plus de surveillance vidéo lors de festivals populaires ou de concerts pourrait également aider. La faction SPD souhaite réaffirmer sa demande de réforme de la règle d'endettement avec son papier - également pour les investissements nécessaires en matière de sécurité intérieure.

