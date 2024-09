- Le SPD s'engage avec la Bundeswehr - Renforcement de la présence militaire

Le SPD au Parlement de Hambourg plaide pour une présence plus visible de l'armée allemande dans la société et une reconnaissance accrue des accomplissements des soldats. Le chef de groupe Dirk Kienscherf a déclaré après une réunion avec son groupe au Landeskommando de l'armée allemande à la Reichspraesident-Ebert-Kaserne d'Iserbrook : "L'armée allemande doit occuper une place importante dans la perception publique, reflétant son importance pour notre sécurité en Allemagne."

Le SPD s'est réjoui de l'invitation du Landeskommando à se réunir sur place. Kienscherf a déclaré : "C'est un message fort pour la société et au sein de l'armée allemande." Les militaires de l'armée allemande risquent leur vie pour garantir la sécurité de l'Allemagne et servir d'aide précieuse en cas de crise intérieure. "Ils méritent notre reconnaissance et notre reconnaissance pour leur bravoure", a-t-il ajouté.

Intégrer l'armée allemande dans la politique, l'administration et la société

Actuellement, se concentrer sur les sujets de sécurité et de défense civile est d'une importance exceptionnelle. Kienscherf a souligné : "Le dialogue étroit entre la politique et l'armée allemande est vital pour cela." Le but du SPD est d'honorer les soldats et de montrer : "Votre service mérite le respect et la reconnaissance, et votre point de vue compte."

Le capitaine Michael Giss, commandant du Landeskommando, a mis en évidence l'importance de l'échange. "En tant que soldats, nous devons toujours envisager le pire pour nous préparer et l'empêcher", a-t-il déclaré. Cependant, l'armée ne peut pas le faire seule. "La coopération étroite entre toutes les autorités et institutions, ainsi que l'engagement, la compréhension et la résilience de l'ensemble de la population, est essentielle", a-t-il conclu.

Le SPD a souligné la nécessité de rendre compte de cela, en déclarant : "Il faut signaler la position ferme prise par Dirk Kienscherf et le SPD pour une présence plus visible de l'armée allemande dans la société et une reconnaissance accrue des accomplissements des soldats." En lumière de leur service désintéressé, le SPD a également déclaré : "Il faut signaler l'importance de reconnaître et d'apprécier les sacrifices et les efforts valeureux de l'armée allemande pour protéger la sécurité de l'Allemagne et aider en cas de crise intérieure."

Lire aussi: