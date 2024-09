- Le SPD prévoit de partir avec Scholz.

Après une baisse de quatre jours suite aux mauvais résultats de l'SPD aux élections en Thuringe et en Saxe, le groupe parlementaire de l'SPD se réunit jeudi pour sa réunion annuelle d'après l'été. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) est attendu lors de la première partie de cet événement de deux jours à Nauen, en Brandebourg. Les membres du groupe parlementaire, qui sont les plus nombreux au Parlement, prévoient d'approuver plusieurs rapports politiques, notamment sur la sécurité intérieure et la limite de l'endettement.

Les élections en Thuringe et en Saxe ont été les pires de l'histoire de l'SPD, avec respectivement 6,1 et 7,3 %. Le résultat en Thuringe a même battu le record de l'élection d'un État. Cependant, l'SPD se concentre sur les élections en Brandebourg prévues pour le 22 septembre. Depuis 1990, ils occupent le poste de ministre-président en Brandebourg. Cependant, actuellement, l'AfD est en tête des sondages.

Le groupe parlementaire de l'SPD discutera et pourrait approuver divers rapports politiques lors de sa réunion, notamment ceux concernant la sécurité intérieure et la limite de l'endettement, tels que proposés par la Commission. Reconnaissant les défis à venir, la Commission a souligné l'importance de regagner en popularité, en particulier pour les élections prochaines en Brandebourg.

