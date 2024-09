- Le SPD présente un rapport concernant Northvolt

Suite aux mises à jour de la société suédoise Northvolt, le SPD prévoit de lancer la construction de leur usine de batteries à Heide devant le Comité des Affaires économiques du parlement de l'État. L'économiste Kianusch Stender a exprimé ses préoccupations quant aux licenciements de Northvolt et aux incertitudes entourant la date de début des opérations à Heide. Il a souligné la nécessité pour les politiques de rester vigilants en raison de la situation économique difficile du secteur automobile.

Selon Stender, les politiques doivent surveiller de près la situation. Il a déclaré qu'il était essentiel de s'assurer que Northvolt respecte son contrat pour la mise en œuvre du projet. Ce n'est pas seulement aux corporations de planifier avec une certaine certitude.

Décisions d'automne

Northvolt envisage de modifier le calendrier de construction de son usine dans le Schleswig-Holstein d'ici l'automne. Lundi, un porte-parole de la société a confirmé son engagement envers l'emplacement. Entre-temps, Northvolt a annoncé en Suède que son objectif initial est de produire massivement des cellules de batterie, ainsi que de réduire les coûts et de rechercher des partenariats stratégiques. Par conséquent, la main-d'œuvre sera réduite.

Subventions

L'objectif est de produire des cellules de batterie pour jusqu'à un million de véhicules électriques par an à Heide. La construction du projet de 4,5 milliards d'euros a été annoncée fin mars par le chancelier Olaf Scholz (SPD) et le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck (Les Verts).

L'usine devrait créer 3 000 emplois. Les gouvernements fédéral et régional investissent environ 700 millions d'euros dans l'usine de batteries. Il y a également une possibilité d'obtenir 202 millions d'euros de garanties supplémentaires, sous réserve d'approbation.

Compte tenu des changements proposés par Northvolt dans le calendrier de construction et des licenciements, les discussions au Comité des Affaires économiques incluront : une analyse approfondie du respect par Northvolt de ses obligations contractuelles, ainsi que des mesures pour protéger le potentiel de création d'emplois du projet.

Compte tenu des incertitudes entourant le projet de Northvolt et du rôle critique de l'économie du secteur automobile, il serait judicieux de considérer davantage les conditions de subvention et leur impact sur la stabilité du projet et la création d'emplois prévue.

