- Le SPD préconise l'affectation d'enquêteurs spécialisés à Solingen.

Le chef de groupe parlementaire du SPD, Jochen Ott, réclame une enquête rapide pour faire lumière sur l'incident terroriste de Solingen. Cela pourrait améliorer l'efficacité et la rapidité de la Commission parlementaire, a-t-il suggéré lors d'une réunion extraordinaire au Parlement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Düsseldorf. "Comme les gens réclament des réponses immédiates." L'ensemble de l'État mérite des éclaircissements.

Outre la recherche d'éclaircissements, Ott a attaqué l'administration noire-verte de l'État. "C'est la politique d'expulsion inefficace de cette administration qui a échoué. C'était problématique", a déclaré le chef de l'opposition SPD. Il s'attend maintenant à "plus d'introspection et pas seulement des justifications". Ott a vivement critiqué la ministre des Réfugiés Josefine Paul (Les Verts), qui n'est intervenue que plusieurs jours après l'incident.

Redéfinir les ministères

Face à de nombreuses questions restées sans réponse, Ott a suggéré de réorganiser les responsabilités des ministères. Avec une résolution, le SPD demande la réintégration du département "Migration" dans le ministère de l'Intérieur sous la ministre Paul. "Au moins, l'intégration devrait être séparée de la répatriation", a déclaré Ott. Les responsabilités de la migration et de l'intégration ont été externalisées du ministère de l'Intérieur sous l'administration noire-jaune.

En réponse aux factions de l'opposition du SPD et du FDP, le Comité de l'Intérieur et de l'Intégration du Parlement de l'État a organisé une réunion extraordinaire hier pour traiter des conséquences de l'attaque. During the Friday evening festival in Solingen, a man killed three individuals with a knife and wounded eight more.

Le suspect de 26 ans, Issa Al H., actuellement en détention, est soupçonné d'être l'auteur de l'attaque. Le Bureau du procureur général enquête sur lui, entre autres, pour meurtre et appartenance présumée à la milice terroriste État islamique (EI). Le suspect est entré en Allemagne via la Bulgarie à la fin de 2022. Selon les réglementations de l'asile de l'UE, il aurait dû être renvoyé en Bulgarie. Cependant, cela ne s'est pas produit car l'individu n'a pas été localisé à la date prévue en juin 2023.

