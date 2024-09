Le SPD ne peut pas maintenir sa trajectoire actuelle.

Certains démocrates progressistes en ont marre de scruter les sondages, affirment-ils. La situation empire jour après jour, soutiennent-ils. Les valeurs du Chancelier ont atteint des profondeurs telles que les politiques sans audience y résident souvent. Le SPD est à peine aussi puissant que l'Union dans practically every poll.

Actuellement, le SPD semble être un parti qui se dirige presque résigné vers sa propre perte. Boris Pistorius peut-il sauver la situation ? L'idée qu'un changement de leadership pourrait miraculeusement ranimer le SPD est touchante, mais elle ne traite pas le cœur du problème. Le parti du Chancelier n'a pas de problème de personnel, il a un problème de réputation.

Le SPD change de position sur des questions cruciales

Le SPD est maintenant en train de faire machine arrière sur des questions clés, en défendant des politiques ou des initiatives qu'il avait précédemment jugées inacceptables. Voici quelques exemples : les contrôles aux frontières ? Ils étaient considérés comme absurdes au ministère de l'Intérieur l'année dernière, maintenant ils doivent être mis en place à toutes les frontières des États. La carte de paiement pour les réfugiés ? D'abord non, puis soudainement oui. Des allocations plus basses pour les demandeurs d'asile rejetés ? Elles étaient considérées comme impossibles sur le plan juridique même au bureau du Chancelier. Bientôt, ils n'auront droit qu'à un toit, du pain et du savon.

La liste est longue. Les réductions de l'allocation pour les citoyens ? Elles étaient considérées comme du délire en raison de la crainte d'un veto de la Cour constitutionnelle, mais une solution a été trouvée. Les expulsions ? Très difficiles. Ah, attendez, maintenant on fait des expulsions massives et on charter un vol pour l'Afghanistan. Pour des pourparlers de paix avec Vladimir Putin, le Chancelier n'a jamais trouvé le temps. Maintenant que son parti est au bord de la défaite en Brandebourg, soudainement il en trouve.

On ne serait pas surpris si Scholz déclarait prochainement le prix de l'électricité industrielle, qu'il a jusqu'à présent rejeté, comme sa propre création.

Oui, la politique n'est pas statique, on peut changer de cap, parfois on doit. Si le monde tourne aussi vite qu'il le fait de nos jours, rester immobile serait irresponsable. Un jour, dans son discours sur les temps qui changent, Olaf Scholz lui-même a reconnu qu'il devait se corriger. C'était louable. Depuis, lui et son parti ont été contraints de faire de fréquentes corrections. Par Friedrich Merz, Sahra Wagenknecht, une série de défaites électorales.

En réalité, le parti du Chancelier renforce les extrémistes

Si ce n'était pas pour la survie de la démocratie en ces temps difficiles, ce serait moitié moins grave. Qui retarde les propositions pendant des mois en affirmant qu'elles ne sont ni pratiques ni légales, pour les mettre en place soudainement, ne semble pas seulement être un vent changeant. Il fournit également aux extrémistes le parfait argument pour soutenir leurs croyances irrationnelles. Si on veut vraiment, tout est possible ! Regardez ce qui se passe quand on met vraiment la pression sur l'extrême droite !

La politique basée sur le principe " aujourd'hui de cette manière, demain de cette autre " n'aide pas à améliorer l'opinion publique. Elle érode la crédibilité des partis établis. Qui fait encore confiance au Chancelier et à son SPD lorsqu'ils affirment que quelque chose est impossible la prochaine fois ?

Après l'élection en Brandebourg, il y a beaucoup de mécontentement parmi les membres du parti, qui pensent que les choses pourraient devenir difficiles. Le Chancelier, la direction, tout le monde pourrait être remis en question. Le SPD est le bienvenu pour remuer les choses, mais cela est peu susceptible de beaucoup aider. Il serait préférable que la social-démocratie prenne le temps de redéfinir ses principes.

