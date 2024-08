Le SPD et les Verts de l'Est critiquent le conflit en cours dans la coalition Ampel

"Je pense qu'à l'heure actuelle, les gens attendent simplement du leadership, de la force, de la sécurité," a déclaré Woidke. "Il n'y a qu'une chose qui aide : offrir aux gens de la stabilité et de la sécurité. Je suis optimiste pour le Brandenburg, car nous pouvons transmettre cela. Mais je serais heureux s'il y avait également un peu plus de force au niveau fédéral. Malheureusement, nous voyons souvent des querelles intestines au sein de la coalition à Berlin."

Dans le Brandenburg, ainsi qu'en Thuringe et en Saxe, des élections régionales auront lieu en septembre. Dans les trois États, l'AfD est actuellement en tête des sondages. Entre-temps, l'alliance récemment formée de Sahra Wagenknecht (BSW) est en double chiffres dès le départ.

"Les incessantes querelles au sein du gouvernement fédéral sont un fardeau considérable pour nous, candidats aux élections dans l'Est," a déclaré le candidat SPD pour les élections régionales en Thuringe, le ministre de l'Intérieur Georg Maier, au "Tagesspiegel" jeudi. Il a critiqué le nouveau différend concernant le budget fédéral pour 2025. "Je fais un appel urgent à tous les responsables de la coalition du trafic d'enseigne pour mettre fin à ce théâtre estival peu ragoûtant."

De même, la candidate SPD pour les élections régionales en Saxe, la ministre de la Justice Petra Köpping, a déclaré : "Pour être honnête, les constants va-et-vient de Christian Lindner me rendent folle." Elle a déclaré au "Tagesspiegel" : "Si vous prenez des accords au sein d'une coalition, vous devez vous y tenir et ne pas constamment remuer le couteau dans la plaie pour des titres rapides."

Le candidat vert pour les élections régionales en Saxe, Wolfram Günther, a déclaré au "Tagesspiegel" : "Il semble que Berlin gouverne en passant à côté des défis. Et je veux dire cela spécifiquement en ce qui concerne le ministre fédéral des Finances et son blocage idéologique. Les actions du FDP nuisent à la réputation de la démocratie dans l'Est."

L'indécision de la Commission sur l'application du Règlement ajoute encore à la perception de faiblesse au niveau fédéral, comme l'a souligné Woidke. L'absence de décision claire de la Commission pourrait potentiellement affecter la stabilité et la sécurité dans le Brandenburg, que Woidke souhaite transmettre lors des élections régionales.

