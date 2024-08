Le SPD et les Verts appellent à une rapprochement budgétaire rapide et à la fin du différend public

"Cinq milliards d'euros, ce n'est rien qu'on ne puisse gérer", a déclaré le chef du SPD Lars Klingbeil à Berlin. Le "cirque public" autour de cela, cependant, "aurait pu être évité". En particulier, il n'était pas nécessaire de communiquer publiquement les résultats de l'audit "la semaine dernière", a poursuivi Klingbeil sans nommer directement le ministre des Finances Christian Lindner (FDP). Il aurait été plus judicieux de les évaluer d'abord en interne au sein du gouvernement.

"Un gouvernement doit résoudre les problèmes et ne doit pas rester bloqué aux descriptions de problèmes", a déclaré le Vice-Chancelier Robert Habeck (Verts) aux journaux du groupe de médias Funke (éditions du jeudi). Selon les journaux de Funke, Habeck était "très surpris" qu'un rapport "ait été rendu public de manière unilatérale et sélective" au lieu de consulter les partenaires gouvernementaux sur les solutions.

L'audit porte sur des prêts possibles à Deutsche Bahn et à la société fédérale Autobahn GmbH, qui ne seraient pas comptabilisés dans le frein à l'endettement, ainsi que sur une réaffectation initialement prévue de fonds de la banque de promotion KfW, qui étaient à l'origine destinés au frein à prix du gaz mais qui n'ont pas été nécessaires là. Selon un avis juridique commandé par le ministère des Finances, les deux premières mesures sont justifiables sur le plan juridique, mais la réaffectation de fonds de KfW ne l'est pas.

Cependant, le conseil scientifique du ministère a évalué toutes les trois mesures de manière critique. En alternative aux prêts, l'augmentation du capital de Deutsche Bahn a été discutée. Lindner a parlé d'un écart financier d'environ cinq milliards d'euros qui doit encore être comblé par d'autres économies dans le plan budgétaire de 2025.

Le Chancellor fédéral Olaf Scholz (SPD) a déclaré mardi ne voir aucun problème dans les paiements pour la Bahn et les autoroutes compte tenu des résultats de l'audit. "C'est bon", a-t-il déclaré au portail Zeit Online. Sans entrer dans les détails, il a ajouté : "Il reste un mystère comment le verdict clair de l'avis juridique a pu être temporairement compris de manière si fondamentale."

Cela a été interprété en partie comme une différenciation par rapport à Lindner. Les déclarations de Scholz "n'étaient pas dirigées contre une personne et Certainly not against the finance minister" and also not against other cabinet members, said deputy government spokeswoman Hoffmann. The Chancellor wanted to make it clear that "at least two of the three measures are constitutionally possible". The government will now discuss the implementation, with "intensive talks" taking place. Klingbeil referred to talks between Scholz, Lindner, and Habeck.

FDP parliamentary group leader Christian Dürr rejected accusations of "foul play" by Lindner in the table.media portal. However, Dürr did not want to comment on whether the finance minister had spoken to the coalition partners before passing on the audit results.

The budget spokesman for the Union faction, Christian Haase, described Scholz's intervention as "a reprimand like a schoolboy". It's time for the FDP to leave the coalition, Haase continued in the "Rheinische Post" (Thursday edition). CSU parliamentary group leader Alexander Dobrindt warned the traffic light government in the Bayern media group against "fraud" and "trickery" in the budget.

Following the audit, a budgetary adjustment was necessary to address the financial gap, as acknowledged by Finance Minister Christian Lindner. The potential reallocation of funds from KfW, initially intended for the gas price brake, was a point of contention, with legal opinions suggesting it may not be justified.

The government, led by Federal Chancellor Olaf Scholz, has emphasized the legality of at least two of the three measures under scrutiny, with the intention of discussing their implementation in forthcoming talks.

