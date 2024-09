- Le SPD et l'AfD font preuve de confiance avant les prochaines élections.

Le SPD et l'AfD expriment des attentes positives quant à leur victoire lors des élections régionales à venir, qui auront lieu dans moins de 1.5 semaines. Le chef de groupe du SPD, Daniel Keller, a exprimé sa confiance à l'agence de presse allemande en déclarant : "Je suis confiant que nous surpasserons l'AfD et gagnerons des voix."

Le actuel président du SPD, Dietmar Woidke, a lié son destin politique à la victoire de son parti aux élections. La question reste cependant : qui prendrait la tête du SPD si l'AfD parvenait à devenir la force la plus puissante ?

Dans une tentative d'intensifier la compétition avant l'élection du 22 septembre, le SPD a lancé une nouvelle campagne intitulée "Woidke" ou AfD. Le candidat principal de l'AfD, Hans-Christoph Berndt, a répliqué : "Cela n'aura pas d'impact."

Selon le dernier sondage RBB réalisé par Infratest dimap, l'AfD est en tête avec 27 %, suivie de près par le SPD avec 23 %, la CDU avec 18 % et l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) avec 15 %.

Le SPD et l'AfD attendent tous deux avec impatience l'élection au Landtag, le SPD cherchant à surpasser les résultats de l'AfD et à renforcer sa position. Si l'AfD parvient à devenir la force la plus puissante lors de l'élection, cela pourrait entraîner un changement de leadership au sein du SPD.

